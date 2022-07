Bei Krippenspiel kennengelernt – nun Gnadenhochzeit gefeiert

Von: Helga Zagermann

Ida und Albert Heiß sind seit 70 Jahren verheiratet. Dazu gratulierte Bürgermeister Josef Heckl im Namen der Gemeinde. © Gemeinde Mammendorf

Seit 70 Jahren sind Ida und Albert Heiß verheiratet. Sie haben also das seltene Ereignis der Gnadenhochzeit feiern können.

Mammendorf – Das Ehe-Jubiläum wurde im kleinen Kreis begangen, denn die große Familie des Paares wohnt weit verstreut, teilweise in Norddeutschland. Daher sehe man sich leider eher selten, berichten die beiden. Aber es gab im vergangenen Jahr eine große Familienfeier und da konnten Ida und Albert Heiß die Zeit mit ihren Lieben genießen. Das Paar hat vier Kinder, neun Enkel und acht Urenkel.

Weihnachten 1948

Die gebürtige Mammendorferin Ida, Jahrgang 1930, lernte ihren künftigen Ehemann beim Theaterspielen kennen, genauer gesagt bei einem Krippenspiel an Weihnachten 1948. Albert Heiß, geboren 1928 in Grafing, wohnte bis zur Einberufung zum Wehrdienst in München und war später, nach dreijähriger Kriegsgefangenschaft in Frankreich, nach Mammendorf gezogen.

Am 11. Juli 1952 fand die standesamtliche Trauung statt, einen Tag später die kirchliche Hochzeit. Die gelernte Schneiderin machte sich ihr Können für diesen großen Tag zunutze, erzählt sie: „Ich habe mir mein Hochzeitskleid selbst genäht.“

Beruflich viel zu tun

In den folgenden Ehejahren gab es daheim und beruflich viel zu tun. Albert Heiß war über 36 Jahre in einer Maschinen- und Zahnradfabrik in München tätig. Daheim in Mammendorf kümmerte sich seine Frau um die vier Kinder, später zudem um die Pflege ihrer Mutter und von zwei Tanten. „Ich war voll ausgelastet“, berichtet sie. Trotzdem blieb auch Zeit für die schönen Dinge. Die Mammendorferin gartelt bis heute sehr gerne und freut sich über Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Auch Kochen und Backen hat ihr immer Freude gemacht. Noch heute verwöhnt sie Besuch mit Selbstgemachtem.

Ihr Mann sorgte all die Jahre dafür, dass das Haus gut in Schuss ist. „Heute mögen aber die Gelenke nicht mehr so recht“, sagt er. Wichtig ist ihm und seiner Frau zudem das Ehrenamt. Beide arbeiteten lange in der Pfarrei mit, Albert Heiß leitete viele Jahre das KAB-Altenwerk, seine Frau unterstützte ihn.

Zur Gnadenhochzeit gratulierte Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl mit einem Blumenstrauß und kleinen Geschenken. Eine Menge gute Wünsche gab es von den Familienmitgliedern. zag

