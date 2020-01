Beinahe-Crash auf der B2: Polizei sucht Rambo-Fahrer

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Audi A4. Er hat am Donnerstag in der Früh auf der B2 bei Mammendorf andere Autofahrer massiv gefährdet.

Fürstenfeldbruck - Der Fahrer des grauen Audi A4 mit Friedberger Kennzeichen setzte am Donnerstag um 5.20 Uhr am Ortsausgang Mammendorf Richtung Bruck nach dem Kreisverkehr zum Überholen an. Der Fahrer überholte drei Autos, obwohl ihm bereits anderer Autofahrer im Gegenverkehr mit Lichthupe entgegen kamen. Ein bislang unbekannter Autofahrer aus dem Gegenverkehr musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Von dem Geschehen scheinbar unbeeindruckt überholte der Audi-Fahrer kurz darauf noch einen Lastwagen und setzte seine Fahrt dann auf die B 471 fort. Die Polizei in Fürstenfeldbruck sucht Zeugen des Überholvorgangs, insbesondere den Autofahrer, der auf den Grünstreifen ausweichen musste.

