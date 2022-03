Beständigkeit war sein Lebensmotto

Von: Ulrike Osman

Anton Bleicher starb mit nur 69 Jahren. © os (Repro)

Er war der Ruhepol in seiner Familie, seinem Freundeskreis, seinem Verein. Anton Bleicher wurde allseits geschätzt für seine freundliche, bescheidene Art und seine Gelassenheit.

Mammendorf – Sich in den Vordergrund zu drängen, lag ihm fern. Doch ohne ihn hätte vieles nicht funktioniert.

Wollte man ein Motto über Anton Bleichers Leben stellen, würde es der Begriff „Beständigkeit“ wohl am besten treffen. Er blieb zeitlebens in seinem Heimatort Mammendorf, wohnte zeitlebens in seinem Elternhaus.

Er arbeitete 55 Jahre lang als Feinmechaniker bei der gleichen Firma in Gröbenzell. Fast genauso lange, nämlich 53 Jahre, gehörte er dem Schützenverein Eichenlaub an. Der Toni mit seinen trockenen Sprüchen, seinem Fachwissen, seiner Geduld und seinem Fleiß war ein beliebter Schützenkamerad. Der langjährige Sportwart half mit beim Neubau des Schützenheims 1970 und beim Innenausbau des jetzigen Schützenheims 39 Jahre später. Allein bei dieser Baumaßnahme brachte er es auf 640 Arbeitsstunden – so viele wie sonst niemand.

„Ich mach’ das schon“, war ein Satz, den man im Verein oft von ihm hörte. Er war an Schieß-Abenden als erster da und richtete für seine Kameraden alles her. Auch seiner Frau Rosa, die durch ihn zum Schießsport kam, bereitete er stets sorgfältig das Gewehr vor.

Bleichers handwerkliches Geschick wurde ergänzt durch einen Hang zum Perfektionismus und zum akribischen Planen. Egal, ob er bei Arbeiten im Verein mithalf oder an sein Haus eine Terrasse anbaute – zuerst wurden Pläne gezeichnet.

Sogar seine jüngste Enkelin hatte sich mit ihren fünf Jahren dieses Vorgehen schon vom Opa abgeschaut. Auch sie zeichnet liebend gern mit Buntstiften Pläne, bevor sie mit Spielzeugen etwas baut.

Anton Bleicher verstand es, seine vier Enkelkinder fürs Handwerkliche zu interessieren. Unvergessen ist jener Nachmittag, an dem er ihnen Holzbretter und Akkuschrauber in die Hand drückte und sie selbstständig eine kleine Hütte bauen ließ. Er beaufsichtigte das Ganze, ohne den Kindern viel hinein zu reden.

Im Schießsport war er ehrgeizig. „Beim Auflageschießen wollte er der Beste sein – und war es auch“, erzählt Vereinsvorsitzender Wolfgang Dietrich. Bleicher zeigte auch anderen, wie sie beim Schießen besser werden konnten, nur an Wolfgang Dietrich selbst scheiterte er. Der erinnert sich: „Er sagte mal zu mir, Wolfgang, sei ned so beratungsresistent, sonst kommst du nie in die Mannschaftswertung.“

Im Ruhestand arbeitete der zweifache Vater auf Minijob-Basis weiterhin für seine Firma. Aber er genoss es auch, mehr Zeit zu haben – für sein Interesse an Geschichte, für gute Bücher, Fernsehdokumentationen und riesige Puzzles mit Tausenden von Teilen. Er wanderte gerne und behielt, seit er eine Uhr mit Schrittzähler besaß, die gelaufenen Strecken genau im Blick. 10 000 Schritte am Tag verordnete er sich und seiner Frau, wie Mediziner es empfehlen.

Nun fehlt Toni Bleicher an allen Ecken und Enden – in seiner Familie und seinem Verein, der ihn erst kürzlich zum Ehrenmitglied ernannt hatte. Er wurde 69 Jahre alt.

