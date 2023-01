Mammendorfer Pfarrheim muss saniert werden - Gemeinde gibt Zuschuss

Von: Dieter Metzler

Das Pfarrheim St. Jakobus ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben finanziell. Fünf Prozent der voraussichtlichen Kosten in Höhe von 342 000 Euro sollen übernommen werden.

Mammendorf – Bereits im November hatte der Katholische Pfarrverband St. Jakobus den Zuschuss beantragt. Nun stand er auf der Tagesordnung. In erster Linie entspreche das Pfarrheim nicht mehr den brandschutzrechtlichen Auflagen, begründete der Pfarrverband den Antrag. Neben fehlender Brandschutztüren und drei Notausgängen samt Außentreppe sei auch die gesamte Bauweise mit Holzdecken im Treppenhaus brandschutzrechtlich nicht mehr erlaubt.

Aus diesem Grund bleibe nur die Ertüchtigung des Pfarrheims oder die Schließung übrig. Doch Letzteres wäre für Mammendorf ein herber Verlust. Denn weit über die Grenzen der Pfarrei hinaus werde das Pfarrheim von Menschen unabhängig der Konfession zu verschiedensten Anlässen wie Geburtstagsfeiern, EKB-Kindergruppen, Chorproben, Volkshochschulkursen oder Seniorennachmittage genutzt. Auch existiere in Mammendorf keine weitere Möglichkeit, günstig und ohne Abnahme von Speisen, Getränken Räumlichkeiten mieten oder Kurse abhalten zu können.

„Bei ähnlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel beim Bau des behindertengerechten Zugangs zur Kirche St. Nikolaus oder der Renovierung der Orgel hat die Gemeinde in der Vergangenheit bisher stets einen Zuschuss in Höhe von fünf Prozent gewährt“, sagte Bürgermeister Josef Heckl (BGM) und befürwortete den Antrag des Pfarrverbands. Der Gemeinderat schloss sich Heckls Meinung an und bewilligte einen Zuschuss von fünf Prozent, deckelte diesen aber auf 17 200 Euro.

