Container für über 100 Flüchtlinge geplant

Von: Dieter Metzler

Eine Container-Siedlung (Beispielfoto). © Foto: Hermsdorf

In der Nähe des neuen Friedhofs in Mammendorf soll eine Container-Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Etwas kurios: Den Bauantrag hat ein Münchner Autohaus gestellt.

Mammendorf – Das Autohaus beabsichtigt auf einem Grundstück in der Nähe der Michael-Aumüller-Straße im Baugebiet „Am Pult“ eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Insgesamt 104 Asylbewerber sollen in Containern unterkommen. Das Grundstück gehört der Kirche. Das Autohaus will es pachten. Als etwas kurios bezeichnete Bürgermeister Josef Heckl (BGM), dass sich das Landratsamt zur Unterbringung von Flüchtlingen eines Bauantrags eines Autohauses bediene.

Freizeitpark

Bereits im Dezember hatte der Rathauschef darauf hingewiesen, dass das Landratsamt händeringend Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge suche. So seien in Maisach sogar Zelte errichtet worden. Jetzt habe sich die Möglichkeit auf dem kirchlichen Grundstück in Mammendorf ergeben. Dieses sei schon beim großen Flüchtlingszustrom 2015/16 in Erwägung gezogen worden.

Damals waren Unterkünfte in Holzbauweise geplant. Durch den Ukraine-Krieg habe die Unterbringung von Flüchtlingen eine neue Dynamik erhalten. Verträglicher seien die Unterkünfte an der jetzt ins Auge gefassten Stelle als im Freizeitpark, wo zuletzt von einem Zelt die Rede war: In der Ortsmitte sei die Integration einfacher. Ob die Flüchtlinge aus der Ukraine, aus dem afrikanischen oder arabischen Raum kommen, sei derzeit noch unklar, erklärte Heckl.

Bei der anschließenden Diskussion bestand grundsätzlich Zustimmung zur Unterbringung der Flüchtlinge. Allerdings ist sich das Gremium einig, dass auf die Gemeinde eine große Herausforderung zukommt, die es zu bewältigen gilt. „Es ist eine Anstrengung, von der ich nicht weiß, wie wir die leisten sollen“, sagte Heckl. Seit 2014 habe man Flüchtlinge, die von Helferkreisen betreut werden – und da haben sich schon gewisse „Abnutzungen“ ergeben.

Hoffnung auf Unterstützung

„Wir sollten unseren Beitrag leisten, woher die Flüchtlinge auch kommen“, meinte Vize-Bürgermeister Peter Muck (CSU). „Aber ich erwarte auch, dass nicht alles auf Ehrenamtliche und die Kommune abgeschoben wird, sondern Unterstützung von den staatlichen Behörden und Personal zur Verfügung gestellt wird.“

Letztendlich stimmte der Gemeinderat einhellig dem Bauantrag zur Errichtung der Container für 104 Bewohner zu – und zwar für die Dauer von drei Jahren. Das Autohaus hatte fünf Jahre beantragt. Die Gesetzeslage erlaubt eine Nutzungsdauer bis 2027, also vier Jahre.

Zudem wurde festgelegt, dass die Grundfläche der Container 800 Quadratmeter plus zehn Prozent nicht überschreiten darf. Und der Mammendorfer Gemeinderat legte fest, dass sich der Bauherr die Genehmigung der Nachbarn rechtzeitig einzuholen hat.

Die Zelt-Option

Die schon geplante Errichtung eines Zelts am Freizeitpark behält sich das Landratsamt als Option trotzdem vor, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Grund: Container hätten eine lange Lieferzeit. Wenn die Container dereinst stehen, bleibe die Zelt-Option ebenfalls bestehen. Diese Möglichkeit würde man dann angesichts der Größe der Container-Siedlung aber genau prüfen. st

