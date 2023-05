Kurios: Diebe schleppen Auto ab und verlieren es dann wieder

Von: Thomas Steinhardt

Zu einem etwas kuriosen Autodiebstahl ist es am Donnerstag in Mammendorf gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mammendorf - Ein weißer VW Up stand Donnerstagnacht geparkt auf einem Schotterparkplatz in der Eichenstraße in Mammendorf. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, das Diebe den VW am Heck aufgebockt und das Fahrzeug in diesem Zustand mit einem weiteren Pkw abgeschleppt haben.

Der entwendete Pkw wurde dann um 4.10 Uhr mitten auf der Bahnhofstraße gefunden. Vermutlich hatten die Täter das Fahrzeug beim Abschleppen verloren, so die Polizei. Der VW Up wies frische Unfallspuren auf, die von den Tätern verursacht worden sein müssen. Diese Beschädigungen hängen eventuell mit zwei Verkehrsunfallfluchten aus der gleichen Nacht zusammen. Hier wurde ein geparkter VW in der Bahnhofstraße und ein Pkw Toyota in der Grottenstraße beschädigt. Dies bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen, so die Polizei.

Zeugen, die im Tatzeitraum in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit von 0 Uhr bis 4.10 Uhr Beobachtungen zum Diebstahl oder zur Abschleppung des entwendeten Pkws gemachte haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 08141/6120 mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

