Staatspreis: Dieser Wald bekommt die Note Eins

Teilen

Freuen sich über den Preis (v.l.): Stefan Warsönke (Bereichsleiter Forsten), Waldbesitzer Ferdinand Graf von Spreti und André Dubetz (Betriebsleiter der Lotzbeck‘schen Güter). Die kleine Weißtanne ist zehn Jahre alt. © Kürzl

Heute für den Wald von Morgen: Unter diesem Motto hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium den Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung verliehen.

Mammendorf/Oberschweinbach – Einer der 14 Preisträger ist Ferdinand Graf von Spreti. Ihm gehört ein Wald zwischen Mammendorf und Oberschweinbach.

„Der Preis ist Anerkennung und Motivation zugleich“, sagt Graf von Spreti. Er schätze es, durch die Arbeit mit der Natur etwas bewegen zu können. Dass man dazu eher in Generationen denken muss als in Monaten oder ein paar Jahren, zeigt ein Rundgang durch den Wald, der zwischen Mammendorf und Oberschweinbach liegt. Das Gebiet gehört mit zu den 1500 Hektar, die von der „Freiherr von Lotzbeck’schen Güteradministration“ verwaltet werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Man braucht solche Waldbilder“, sagt Stefan Warsönke. Er ist der Bereichsleiter Forst im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürstenfeldbruck. Mit Waldbildern meint er unter anderem eine Durchmischung mit verschiedenen Baumarten. Das sei im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig.

Früher hat man auf die Fichte gesetzt

Doch das habe man erst lernen müssen, erklärt André Dubetz, seit 2010 Betriebsleiter der Lotzbeck’schen Güter. Früher habe man auf Fichte gesetzt. „Verständlicherweise.“ Denn nach dem Zweiten Weltkrieg habe man viel und schnell Bauholz benötigt.

Nun aber will man den Anteil der Fichte nach und nach reduzieren. Tanne, Buche, Eiche, Lärchen, so einige Beispiele, seien bereits hinzukommen und sollen noch weiter gefördert werden.

Nötig ist ein Umdenken

„Wir brauchen einen Gemischtwarenladen“, beschreibt Dubetz die Notwendigkeit solcher Wälder. So könne die Natur ihrer Aufgabe als Speicher für CO 2 und Wasser am bestem nachkommen. Das erfordere aber auch ein Umdenken der Industrie, mit welchen Holzarten sie arbeiten möchte.

In der Broschüre, die vom Ministerium anlässlich der Verleihung des Staatspreises herausgegeben wurde, heißt es dazu über Graf von Spreti und dessen Güterverwaltung: „Der Leitgedanke bei der Waldbewirtschaftung im Lotzbeck’schen Wald ist nicht kurzfristiges Renditedenken, sondern eine langfristige, zukunftsorientierte Wirtschaftlichkeit.“

Der Natur freien Lauf lassen

Man will der Natur so weit wie möglich ihren freien Lauf lassen – einen Wald, der sich beständig und immer wieder von allein verjüngt. Natürlich müsse man schon darauf achten, dass ein Gleichgewicht zwischen Natur und Tierwelt bestehe, erklärt Graf von Spreti. „Wenn es zu viel Wild gibt, zu viel Verbiss, wird es mit der natürlichen Verjüngung des Waldes problematisch.“ Von diesem Blickwinkel aus sei der Tierbestand aktuell in einem sehr vernünftigen Verhältnis. An dieser Stelle betont Warsönke vom AELF, dass man vonseiten des Amtes keineswegs höhere Abschussquoten fordere. „Wir wollen ebenfalls ein Gleichgewicht innerhalb der Natur.“

Im Gleichgewicht

Seit 1826 sind die Waldungen der „Freiherr von Lotzbeck’schen Güteradministration“ in Familienbesitz. Graf von Spreti hat sie von seiner Tante geerbt. Er sehe sich im Gleichgewicht zwischen Försterei und Jägerei, sagt er.

Der Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung wird seit 1997 alle zwei Jahre verliehen. Er würdigt das Engagement für Wald und Waldbewirtschaftung. Er ist je Preisträger mit einer Staatsmedaille und 1000 Euro dotiert. Dieses Mal verliehen hat den Preis Forstministerin Michaela Kaniber. Das geschah im Rahmen einer offiziellen Feier bereits Ende des vergangenen Jahres. 14 private und kommunale Waldbesitzer waren ausgezeichnet worden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.