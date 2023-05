Durchs Spalier in die Ehe: Hochzeit des Bürgermeisters

Von: Dieter Metzler

Wir gehen nie im Streit ins Bett. Carola Heckl Hoch die Schläger auf das Brautpaar: Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl schreitet mit seiner Ehefrau Carola durch ein Spalier der Tennis- und Tischtennisspieler des TC beziehungsweise SV Mammendorf. Die Torte hat die Form von zwei Herzen. Josef Heckl © METZLER

Mammendorfs wohl bekanntester Junggeselle ist unter der Haube. Bürgermeister Josef Heckl (40) hat am Samstag „seine“ Carola Michal (31) an den Traualtar geführt.

Mammendorf – Dass sie zusammengefunden haben, ist dem Beruf der beiden und einem Kollegen zu verdanken – der, wie man hört, Kuppler spielte.

Das Paar hatte zuvor, wie berichtet, standesamtlich geheiratet – in Hebertshausen (Kreis Dachau), der Heimat der Braut. Dort fungierte Heckls Bürgermeisterkollege Richard Reischl als Standesbeamter. Am Samstag nun folgte die kirchliche Trauung in St. Jakobus in Mammendorf.

Berufliche Bekannte

Kennengelernt haben sich Josef Heckl und Carola Michal über berufliche Bekannte, wobei gemunkelt wird, dass ein Berufskollege dem Glück ein wenig nachhelfen musste. Das Paar hätte sich eigentlich schon früher über den Weg laufen können: Denn beide haben ihre berufliche Ausbildung an der Bayerischen Verwaltungsschule in Holzhausen am Ammersee (Kreis Landsberg) absolviert. Doch dabei haben sie sich ebenso wie bei zwei späteren Fortbildungsseminaren, sagen wir mal, knapp verpasst.

Einzige Gemeinsamkeit bis dahin: die kommunalen Finanzen. Michal arbeitet nämlich in der Kämmerei im Landratsamt Dachau, Heckl war, bevor er 2014 zum Bürgermeister gewählt wurde, Sachbearbeiter in der Kämmerei im Maisacher Rathaus und zuletzt Kämmerer der Gemeinde Wörthsee.

Erst gechattet

Insgesamt also waren sich die beiden so nah – und doch so fern. Das könne nicht sein, meinte ein Kollege im Dachauer Landratsamt. Er spielte Schicksal und stellte den Kontakt zwischen den beiden per Whatsapp her.

Einige Zeit chattete man nur miteinander. Dann traf man sich. Kurz vor Weihnachten 2020 fand das erste Date statt. Wo? Natürlich da, wo man wegen der Verwaltungsakademie einen gemeinsamen Bezug hatte, am Dampfersteg in Holzhausen zu einem Spaziergang am Ufer. Sie waren sich auf Anhieb sympathisch, berichtet das Paar.

Der Heiratsantrag folgte, ganz klassisch vorgenommen von Josef Heckl mit Blumenstrauß und Ring. Sie sei im ersten Moment überrascht gewesen, erzählt Carola Heckl, habe dann aber freudestrahlend Ja gesagt.

Start ins Eheleben

Und mit welchem Rezept wollen Carola und Josef Heckl nun ins Eheleben starten? „Immer offen und ehrlich miteinander umgehen“, sagt die 30-Jährige. Ihr Ehemann ergänzt das mit den Worten „liebevoll“ und „gegenseitiges Vertrauen“. Und wenn einer einen Fehler macht, verzeiht der andere ihn spätestens am Abend. „Wir gehen nie im Streit ins Bett“, sagt Carola Heckl.

Und das Paar, so zeigt ein schneller Test, kennt sich auch schon sehr gut. Jedenfalls weiß Carola Heckl sofort, dass Sauerbraten das Lieblingsessen ihres Mannes ist, und umgekehrt kann Josef Heckl treffsicher den Schweinebraten als Lieblingsessen seiner Frau nennen.

Die Torte

Und wer gibt in dieser Ehe die Richtung vor? Oft könne man die Antwort auf diese Frage daraus ableiten, wer beim Anschneiden der Hochzeitstorte die Hand oben auf dem Messer hat, heißt es. Der Bürgermeister gibt sich salomonisch: „Die Torte hat die Form von zwei Herzen, sodass es die Chance gibt, zweimal anzuschneiden.“ Damit bleibt vorerst die Frage offen, wer in dieser Ehe die Hosen anhaben wird.

Aber vielleicht ist schon klar, wer der bessere Zuhörer ist? „Das fragen Sie mich besser in zehn Jahren noch mal“, meint Josef Heckl und schmunzelt.

