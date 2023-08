Eine gute Zukunft für Kinder und Anerkennung Älterer

Benjamin Miskowitsch (CSU) will wieder in den Landtag. © Privat

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten vor. Heute: Benjamin Miskowitsch (CSU). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost an.

Mammendorf – Benjamin Miskowitsch gehört dem Landtag seit 2018 an. Er ist Baujahr 1984, verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Mammendorf. Miskowitsch gehört dem Gemeinderat in Mammendorf an, genau wie dem Brucker Kreistag. Er ist aktives Mitglied der Feuerwehr, der BRK-Wasserwacht und stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Eine gute Zukunft für unsere Kinder, Anerkennung der Lebensleistung der älteren Generation und dass unsere Heimat so lebens- und liebenswert bleibt, wie sie jetzt ist. Als Mitglied des Wirtschaftsausschusses arbeite ich an der wirtschaftlichen Stabilität und am Wohlstand für Bayern und unserer gesamten Region mit.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Schon vor der Pandemie war ich mir bewusst, dass sich unsere politischen Entscheidungen direkt auf das Leben der Bevölkerung auswirken und eine große Tragweite haben. Corona hat meine Sinne dahingehend noch einmal geschärft und mich weiter sensibilisiert.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Mit einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dabei darf es keine Denkverbote geben und wir müssen technologieoffen sein, Stichwort Wasserstoff. Dazu kommt die Erweiterung natürlicher CO 2 -Speicher wie beispielsweise Moore, der Schutz von Wäldern und des Wassers und der Artenschutz (bayerische Biodiversitätsstrategie). Schon jetzt gibt es ein bayerisches Klimaschutzgesetz. Bayern investiert daher jährlich eine Milliarde Euro in den Klimaschutz, bis 2040 werden es insgesamt 22 Milliarden Euro sein. Übrigens: Bayern hat bundesweit bei den Erneuerbaren Energien schon jetzt die höchste installierte Leistung.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schulmisere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Bayern liegt im Bildungsranking vorne, wir haben so viele Lehrer wie nie zuvor und wir schaffen 8000 neue Stellen für Lehr- und Verwaltungskräfte. Auch werden wir die Bezahlung für alle Lehrkräfte anpassen. Dazu kommen 180 000 neue Betreuungsplätze für Kita- und Grundschulkinder. Kein Land investiert hier mehr Geld als Bayern. Als Papa eines zweijährigen Sohnes weiß ich, wie wichtig es ist, dass der Freistaat kontinuierlich in diesen Bereichen investiert.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Wir packen diese Herausforderung zusammen mit den Sozialpartnern, der Wirtschaft und der Bundesagentur für Arbeit an. Die Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt der Zukunft fordern wir offensiv von der Bundesregierung. Auch für unseren Landkreis gilt: Aktivierung des Fachkräftepotenzials durch zielgerichtete Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung sowie gezielte Zuwanderung. Und darüber hinaus muss sich Arbeit auch lohnen. Wer arbeitet, muss deutlich mehr haben als jemand, der nicht arbeitet.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

In jeder freien Minute versuche ich, Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen, die mir eine große Stütze in der politischen Arbeit sind. Auch meine Ehrenämter bei Feuerwehr und Rotem Kreuz sind für mich ein wichtiger Ausgleich.

