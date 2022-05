Endlich wieder französische Freunde in Mammendorf zu Gast

1275 Kilometer liegen zwischen Mammendorf und Brem-sur-Mer. Bürgermeister Yann Thomas überreichte Rathauschef Josef Heckl ein entsprechendes Schild. © Metzler

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte Bürgermeister Josef Heckl wieder Besucher aus der französischen Partnergemeinde Brem-sur-Mer begrüßen. Drei Tage lang war die 40-köpfige Delegation in Mammendorf zu Gast.

Mammendorf – Nach 16 Stunden Fahrt kam der Bus gegen Mittag am Mammendorfer Volksfestplatz an. Bereits im Februar seien die Planungen für den Besuch aufgenommen worden, berichtet Werner Zauser vom „Freundeskreis Brem-sur-Mer“. „Das Interesse war beidseitig sehr groß. Schlimmstenfalls hätten wir halt alles absagen müssen.“

Doch wie sich am dritten Tag beim Empfang im neuen VG-Gebäude in Mammendorf herausstellte, habe man alles richtig gemacht, so Zauser. Brem-sur-Mers Bürgermeister Yann Thomas sagte, dass gerade in diesen schweren Zeiten der Gedanke der länderübergreifenden Freundschaft, den einst Adenauer und de Gaulle 1963 mit dem Elysee-Vertrag beschlossen hatten, eine Notwendigkeit sei. Der Frieden in der Welt müsse immer wieder erneuert und bewahrt werden.

Ihn freue es, dass Brem- sur-Mer mit so einer großen Delegation gekommen sei, sagte Mammendorfs Rathauschef Josef Heckl. Er habe aus der Rede von Thomas herausgehört, dass der Franzose ein überzeugter Europäer sei. Deshalb sei er zuversichtlich, dass diese deutsch-französische Partnerschaft, die seit 16 Jahre besteht, noch viele Jahre weitergehen werde.

Einige Mammendorfer mit den 40 Gästen aus Frankreich vor dem neuen Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft. © Metzler

Die Freundschaft sei wichtiger denn je, stimmte Heckl seinem französischen Amtskollegen zu. „Wir müssen die Freundschaft mit Leben erfüllen, deshalb ist der regelmäßige Austausch zwischen unseren Kommunen, besonders mit der Jugend, wichtig.“

In den beiden Gemeinden, die sich abwechselnd regelmäßig gegenseitig besuchen, sind längst feste Freundschaften entstanden, sogar eine Eheschließung hat es gegeben. Eine Tochter von Cathy Langer, einer der Mitinitiatoren der Partnerschaft und Mitglied des Freundeskreises, hat sich bereits 2006 verliebt und ist mit einem Bürger aus Brem-sur-Mer verheiratet.

Den französischen Gästen wurde ein buntes Programm geboten. Den ersten Abend verbrachten sie in den Familien. Am zweiten Tag ging es nach Stegen – und von dort aus mit dem Dampfer nach Herrsching, um anschließend nach Andechs zu wandern.

Am Abend sorgte die Gruppe beim Festumzug für viel Aufmerksamkeit durch ihre fröhliche Art und erlebte dann im Festzelt bayerisches Brauchtum pur, mit Bieranstich durch den Volksfestreferenten Florian Simetsreiter und einem geselligen Ausklang.

Der Empfang im Mammendorfer Rathaus am dritten Tag war verbunden mit einer Besichtigung des neuen VG-Gebäudes. Im großen Sitzungssaal rief Werner Zauser die 16-jährige Geschichte der Freundschaft mit Daten und Fotos in Erinnerung. (Dieter Metzler)

