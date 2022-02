Er packte immer und überall mit an

Nachruf

Er war eine beeindruckende Persönlichkeit: bis ins hohe Alter topfit, mit vollem weißen Haar und blitzenden blauen Augen, die von vielen Lachfalten umgeben waren.

Mammendorf – Horst Frank war ein Menschenfreund, der Herzenswärme ausstrahlte. weltoffen, zugewandt, humorvoll, aber auch sehr diszipliniert. Vor allem, wenn es um seine Lieblingsbeschäftigungen ging: das Goaßl-schnalzen, das Luftgewehr- und Pistolen-Schießen sowie das Stockschießen.

Das Goaßlschnalzen

Horst Frank erblickte im Januar 1943 in München das Licht der Welt. Mit 14 Jahren begann er eine landwirtschaftliche Lehre in der Nähe von Bad Tölz. Ein Schritt, der für sein weiteres Leben entscheidend sein würde. Nicht nur, weil die Landwirtschaft ihn nie mehr losließ, sondern weil er im Oberland das Goaßlschnalzen kennenlernte; ein Brauchtum, das in einigen Alpenregionen Tradition hat, aber auch im Bayerischen Wald, der Heimat seiner Frau Hiltraud. In Bad Tölz sind die Peitschenschwinger beim Leonhardi-Ritt zu sehen und zu hören. Ob Horst Frank dort sofort das Schnalzen erlernte oder sich später selber beibrachte, ist weder seinen Kindern Andrea Pfeilschifter und Thomas Frank noch seinen Schnalzerfreunden Hanspeter Brandl, Johannes Hillebrand und Richard Negele bekannt.

Nach dem Abschluss der landwirtschaftlichen Technikerschule und der Ableistung seiner Wehrpflicht beim Bundesgrenzschutz spezialisierte sich Horst Frank auf Besamungsverfahren bei Rindern. Ab 1970 fand er mit seiner Ehefrau und den Kindern in Mammendorf eine Heimat. Im Auftrag des Tierarztes Dr. Hans Drexl und dessen Nachfolger Dr. Florian Maier sorgte Horst Frank für den Nachwuchs bei den Milch- und Fleischviehbetrieben in der ganzen Region. Und nutzte die Kontakte, um junge Menschen für das Goaßlschnalzen zu begeistern. Auf diese Weise lernte er auch den Luttenwanger Johannes Hillebrand kennen. Frank importierte sozusagen das Goaßlschnalzen ins Brucker Land, zog sich hier eine Truppe heran, die dann überregional bekannt wurde.

Die Mammendorfer und Luttenwanger Goaßlschnalzer waren regelmäßige Gäste bei großen Veranstaltungen. In Südtirol holte die Frank-Crew bei einem internationalen Wettbewerb sogar einmal Bronze.

Die Stockschützen

Horst Frank engagierte sich zudem beim Nannhofener Schützenverein „Grüne Eiche“, für den er fast ein halbes Jahrhundert aktiv war. Frank fungierte 17 Jahre als Fahnenjunker und setzte sich auch hier für den Nachwuchs ein. Der leidenschaftliche Schütze erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Protektoratabzeichen, das Goldene Abzeichen des Schützengaus und die Silberne Gams des Bayerischen Sportschützenbunds. Vor zwei Jahren ernannte der Verein Horst Frank zum Ehrenmitglied.

Mit 70 Jahren begeisterte sich der Mammendorfer für eine weitere Sportart: das Stockschießen. Bei der Stockschützenabteilung des SV Mammendorf packte er an, wenn Not am Mann war. Wie eigentlich immer und überall.

Bei allem beruflichen und ehrenamtlichen Engagement blieb die Familie der Lebensmittelpunkt, seine Frau Traudl sein großer Halt. Im Jahr 2014 feierte das Paar Goldene Hochzeit. Traudl Frank verstarb am 24. Mai 2021.

Horst Frank ist am 14. Januar, vier Tage nach seinem 79. Geburtstag, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Die Trauerfeier findet am 11. Februar, 9 Uhr, in St. Jakob in Mammendorf statt.

