Fahranfänger brettert über Kreisverkehr und rammt Findling

Von: Thomas Steinhardt

Die Steine befanden sich ursprünglich auf dem Kreisverkehr. © FFW Mammendorf

Ein Münchner ist in der Nacht auf Donnerstag bei Mammendorf mit seinem Wagen über einen Kreisel gebrettert. Das Auto hat nur noch Schrottwert.

Mammendorf - Der 19-jährige Fahrer des Daimler war um 02.45 Uhr auf der Kreisstraße von Mammendorf Richtung Oberschweinbach unterwegs. Dabei übersah er den Kreisverkehr bei Nannhofen und überfuhr diesen laut Polizei fast ungebremst.

Der Fahranfänger stieß gegen einen Findling und kam erst auf der anderen Seite des Kreisverkehrs zum Stehen. Der Münchner und sein Beifahrer blieben unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Bei dem Unfall trat eine größere Menge an Motorenöl aus.

Die Feuerwehr Mammendorf war mit einem Fahrzeug sowie sieben Feuerwehrleute von 3.12 Uhr bis 4.34 im Einsatz. Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und abgesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen, berichtet die Wehr. Die auf den Bildern ersichtlichen großen Steine befanden sich ursprünglich als besondere gärtnerische Gestaltung auf dem Kreisverkehr.

