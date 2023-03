Faschings-Scharmützel um Feuerwehr-Ausschluss

Mammendorf

Es ist ein Faschingsscherz mit teilweise ernstem Hintergrund: Frühere Aktive der Mammendorfer Feuerwehr waren wegen Passivität aus der Gruppe herausgeworfen worden. Das verarbeiteten die Männer beim Faschingszug. Der Kommandant kann damit leben – und sieht sogar den Vorteil.

Mammendorf – Bereits 2022 hatte die Mammendorfer Feuerwehr einige Männer vor die Tür gesetzt, weil sie sich nicht mehr haben blicken lassen. Jetzt – beim Faschingszug 2023 – drang deren Ärger über den Rausschmiss an die Öffentlichkeit. Beim Zug nämlich waren die Ex-Feuerwehrler mit einem Wagen vertreten. Auf mehreren Bannern mit Sprüchen nahmen sie den Vorfall aufs Korn. Auf einem Plakat stand „Bist Du nicht bei jeder Übung dabei, stellt dich die Feuerwehr vom Dienst frei“. Auf einem anderen „Des oane ist Fakt, es gibt koan persönlichen Kontakt“. Damit wollten die Geschassten kritisieren, dass sie per WhatsApp von ihrem Ausschluss erfahren haben.

Bei Übungen gefehlt

Der nicht bestehende Kontakt ist aber zugleich der Grund, warum die Männer nicht mehr aktiv sein dürfen, erklärt Kommandant Christian Huber, der die Sache gelassen sieht. Im Fasching sei es normal, dass übertrieben werde. Fakt sei, dass die Ausgeschlossenen über einen längeren Zeitraum nicht mehr zu Übungen und Einsätzen gekommen seien. In solchen Fällen suche man das Gespräch, so der Kommandant, und frage nach Gründen für die Abwesenheit. Einige kommen dann zurück in den aktiven Dienst.

Wenn es aber über längere Zeit keine Rückmeldung gibt, startet ein sogenanntes Beendigungsverfahren. Und da die Feuerwehr eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde ist, hat man laut Huber Beendigungsbescheide verschickt, „mit einer Zustellungsurkunde und Rechtsbehelfsbelehrung“.

Die WhatsApp war quasi eine inoffizielle Vorwarnung vor dem offiziellen Bescheid. Per WhatsApp-Nachricht hatte der Kommandant den Burschen nahegelegt, den aktiven Feuerwehrdienst von sich aus zu quittieren. Denn die Männer räumen ja auch ein, dass sie nicht mehr an Übungen teilgenommen hatten.

Einsatzstärke

Einer der vom aktiven Dienst Ausgeschlossenen ärgert sich trotzdem, dass nicht früher eine Kommunikation seitens der Feuerwehr erfolgte: „Man läuft sich öfters über den Weg. Aber in diese Richtung wurde nie ein Wort zu uns gesagt.“

Hintergrund des Beendigungsverfahrens ist laut Kommandant Huber, dass die Einsatzstärke der Feuerwehr gesichert sein muss. Man muss wissen, auf wen man zählen kann. Der Kommandant sieht aber auch einen positiven Aspekt der Faschingswagen-Aktion: „Es haben sich schon ein paar Interessenten als Quereinsteiger bei uns gemeldet und wollen Feuerwehrleute werden.“

Und auch diejenigen, die vom aktiven Dienst ausgeschlossen sind, weil sie keine Übung haben, sehen das Gute: Sie sind laut eigenen Angaben weiterhin im Feuerwehrverein dabei.

