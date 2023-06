Feuer verschlingt Vereinshütte und vernichtet auch Erinnerungsstücke

Flammen schlagen am helllichten Nachmittag aus der Holzhütte. Viele Erinnerungsstück verbrennen.

Mammendorf

Von Dieter Metzler schließen

Die Mammendorfer Stockschützen stehen unter Schock. Ihre Vereinshütte brannte völlig nieder. Besonders bitter: Auch teure Sportgeräte wurden ein Raub der Flammen.

Mammendorf – Am frühen Mittwochnachmittag brach in dem Gebäude am Jahnweg nahe des Bürgerhauses Feuer aus. Das Feuerwehrhaus ist quasi um die Ecke. „Wir waren gefühlt eine Minute nach der Alarmierung vor Ort“, berichtete Einsatzleiter Josef Keller. Mit mehreren Löschrohren wurde das Feuer von allen Seiten bekämpft. 26 Einsatzkräfte halfen, darunter acht Atemschutzgeräteträger. Die Landsberieder Wehr unterstützte die Mammendorfer Feuerwehr.

Technischer Defekt?

Trotzdem war die etwa 50 Jahre alte Hütte nicht mehr zu retten. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Keller ging am Donnerstag von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Brandfahnder der Kripo ermitteln, wie Vizebürgermeister Peter Muck erklärte. Alarmiert wurde die Feuerwehr durch Mitarbeiter des Bauhofs, die in der Nähe der Stockschützenanlage arbeiteten, so Muck.

Die Hütte wurde gerade ein wenig renoviert. In den vergangenen Tagen hatten die Stockschützen noch alte Schränke herausgerissen, erzählt dritter Bürgermeister Manfred Heimerl, ebenso wie Muck eifriger Stockschütze. Besonders bitter: Auch die „Krickerl“ (Stöcke) samt Taschen der rund 40 aktiven Stockschützen sind verbrannt. Muck beziffert deren Wert auf rund 25 000 Euro. Verbrannt sind auch viele Erinnerungsstücke, die in der Vereinshütte aufbewahrt wurden. Darunter waren historische Fotos, Pokale und Urkunden.

„Wir prüfen gerade, ob die Stockschützenhütte versichert ist“, teilte Altbürgermeister und SVM-Schatzmeister Johann Thurner mit. „Was mich verblüfft, ist, dass wir eine Brandschutzversicherung für alle Objekte des Vereins zwar haben, aber aus den Unterlagen nicht detailliert hervorgeht, welche Gebäude darunter fallen.“ Ob dann auch die privaten Stöcke mitversichert sind, die in der Hütte verbrannten, ist ebenfalls nicht geklärt.

