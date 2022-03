Feuerteufel fackeln Wertstoffhöfe ab: Täter geschnappt - Brandstiftungen auch in München gestanden

Von: Thomas Steinhardt

Feuer in einem Wertstoffhof. © FFW Mammendorf

Mittlerweile muss man von einer Serie sprechen: Jugendliche aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck haben gestanden, nicht nur in Mammendorf, sondern auch in München Wertstoffhöfe angezündet zu haben.

Update Montag, 28. März, 12.14 Uhr: Mammendorf/München - Am Sonntag, 27. März, bemerkten Polizisten in München-Allach um 23 im Bereich der Siberstraße und Kleselstraße zwei Jugendliche, die einen Wertstoffcontainer inspizierten. Dann gingen die beiden zu einem stillen Zeitungsverkäufer, entwendeten dort eine Zeitung und gingen zurück zu den Containern. Sie zerknüllten die Zeitung und steckten sie in den Container, um sie anzuzünden.

Brandstiftungen auf Wertstoffhöfe: Täter schlagen erneut zu - Kripo ermittelt

Da schritten die Beamten ein. Auf der Inspektion gestanden die beiden aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammenden Jugendlichen fünf ähnliche Taten in den vergangenen Wochen in München und im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurden sie wieder entlassen, berichtet die Polizei München. Die beiden wurden wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung angezeigt. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehrere Container wurden zerstört. © FFW Mammendorf

Update vom 28. März, 9.37 Uhr: Die Polizei hat drei Jugendliche geschnappt, die für die Brandstiftungen an drei Wertstoffhöfen verantwortlich sein dürften. Kurz darauf versuchten die Drei wieder, Feuer zu legen. Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Sie stammen aus Mammendorf, Puchheim und München.

Der Polizei war es gelungen, den Jugendlichen die Brände in den vergangenen Wochen zuzuordnen. Dabei war ein Sachschaden von insgesamt um die 6000 Euro entstanden. Trotzdem war das Trio in der Nacht auf Freitag wieder aktiv: Sie wollten einen Holzstapel anzünden. Ein Anwohner bemerkte das aber rechtzeitig, sodass Schlimmeres verhindert wurde.

Der Wertstoffhof brannte nieder. © FFW Mammendorf

Ursprünglicher Artikel vom 17. März: Am Donnerstagnacht gegen 0 Uhr kam es erneut zu einem Brand eines Containers in Mammendorf - es ist der dritte innerhalb kurzer Zeit. Obwohl die Feuerwehr Mammendorf den Brand in kürzester Zeit löschen konnte, wurden alle Container im Wertstoffhof in der Ahornstraße sowie die hölzerne Umrandung erheblich beschädigt, wie die Polizei berichtet.

Wertstoffhof in Flammen: Sachschaden von mindestens 5000 Euro

Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, so die Polizei. Die Polizei Fürstenfeldbruck ermittelt intensiv zu möglichen Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten sich unter 08141/612-0 zu melden.

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte auch die Vegetation im Umfeld des Wertstoffhofs schon zu brennen begonnen.

Zwei Trupps unter Atemschutz löschten mit zwei Löschrohren des HLF die Container. Parallel wurden vom Tanklöschfahrzeug mit dem Schnellangriff die Vegetation gelöscht und ein Überspringen des Feuers auf die Bäume verhindert.

Im Einsatz waren 27 Feuerwehrdienstleistende mit dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20, Tanklöschfahrzeug TLF 20/40, Mehrzweckfahrzeug und Löschfahrzeug LF 8/6 für gut eine Stunde, so die Feuerwehr.

