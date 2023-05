Feuertaufe für neue Volksfestwirte - einige Neuerungen heuer in Mammendorf

Von: Dieter Metzler

Das erste Fass hat Bürgermeister Josef Heckl (Bild oben r.) bereits bei der Bierprobe angezapft. Zwei Schläge brauchte er dafür. Mit dabei (v.l.): Richard Sturm von der Brauerei, Tirza Quell, Volksfestreferent Florian Simetsreiter, Barbara Schamberger, Werner Zauser und Anton Fasching. © Metzler

Am Freitag ist es wieder soweit: In Mammendorf startet das Volksfest – und manches wird anders sein als in der Vergangenheit.

Mammendorf – So gibt es nicht nur ein neues Wirte-Duo und eine neue Attraktion. Auch der Bierpreis übersteigt heuer erstmals die Zehn-Euro-Marke.

Wie es Tradition ist, trafen sich vorab rund 50 Ehrengäste zur Bierprobe in der Wirtsstube der König Ludwig Schlossbrauerei in Bruck. Mammendorfs Rathauschef Josef Heckl zapfte unspektakulär mit zwei Schlägen das erste Fass König Ludwig Hell an. Wie in den Jahren zuvor liefert auch dieses Jahr die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg die verschiedenen Biere.

Bier und Hendlkosten mehr

Allerdings hat sich der Bierpreis von 9,80 Euro auf 10,50 Euro erhöht. Aber nicht nur die Mass Bier wird um 70 Cent teurer, auch das halbe Hendl übersteigt heuer mit 10,50 erstmals die Zehn-Euro-Marke.

Man sei zwar schon ein wenig spät dran, und die Zeit sei deshalb knapp gewesen, aber nach zweieinhalb Monaten intensiver Arbeit seien alle Arrangements nun rechtzeitig unter Vertrag, berichtete das neue Festwirte-Duo Michael Lautenbacher und Christoph Otto bei der Bierprobe. „Auf keinen Fall haben wir die Arbeit unterschätzt“, sagte Otto.

Weißbierkarussell als neue Attraktion

Darüber hinaus haben die Festwirte dafür gesorgt, dass neben einem Autoscooter auch ein Kinderkarussell aufgebaut wird. Wenn der Platz ausreicht, dann eventuell auch noch ein Kettenkarussell. Eine Schießbude, ein Stand mit Süßigkeiten, eine Spicker- und eine Büchsenwurfbude sowie ein rollender Pizzaofen in neapolitanischem Stil, ein Foodtruck um den Terrassenbereich des Festzeltes, ein Burger- und ein Crêpes-Stand runden das Angebot ab. „Wir blicken engagiert und hoch motiviert unserer Premiere in Mammendorf entgegen“, so Lautenbacher und Otto.

Freuen dürfen sich die Besucher auch auf eine neue Attraktion: ein nostalgisches Weißbierkarussell. „Das wird sich mit Sicherheit zu einem geselligen Treffpunkt entwickeln“, sagte Volksfestreferent Florian Simetsreiter.

Teils Selbstbedienung im Festzelt

Eine weitere Neuerung ist auch die „Hybridlösung“ im Festzelt, die die Wirte bereits bei der Vorstellung verkündet hatten: Am Einzugs- und am Seniorentag gibt es Bedienung. An weniger stark frequentierten Tagen werde man das Zelt in einen Selbstbedienungsbetrieb umwandeln.

Die Gemeinde hält auch heuer an dem Brauch fest, allen über 65-jährigen Mammendorfern ein halbes Hendl und eine Mass Bier zu spendieren. Diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, werden von Gerda Zacherl und ihrem Team mit dem halben Hendl beliefert. Das Speisenangebot im Festzelt enthält neben den traditionellen Gerichten auch Angebote für Vegetarier und Veganer, kündigte das Wirte-Duo an.

Volksfestplatz heuer keine Stolperfalle

Und Volksfestreferent Simetsreiter garantiert, dass sich heuer der Festplatz in optimalem Zustand präsentiert – anders als im vergangenen Jahr, als große Steine durch den feinen Splitt kamen. „Selbst mit Stöckelschuhen dürfte ein Bummel diesmal kein Problem darstellen.“ Noch einmal erhöht wurde das Security-Personal. Sorgten in der Vergangenheit vier Sicherheitsleute an den Brennpunkttagen für die Sicherheit, so hat die Gemeinde das Personal auf sechs Mann erhöht. Nicht aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, sondern als reine Präventivmaßnahme. Eingezäunt ist der Festplatz ohnehin schon seit Jahren.

Standkonzert, Bulldog-Treffen, Kindernachmittag: Das ist alles geboten

Freitag, 12. Mai: 18 Uhr Standkonzert bei der Feuerwehr; 18.30 Uhr Festzug, dann Anstich; es spielen die „Manyanas“

Samstag, 13. Mai: 10 Uhr Basketballturnier, 11 Uhr Stockschützenturnier; 19 Uhr Partyband „i-Düpferl“.

Sonntag, 14. Mai: 9 Uhr Bulldog-Treffen, 18 Uhr Luitpold-Musikanten

Montag, 15. Mai: 20 Uhr „Kabarett Vogelmayer“ (Einlass ab 18 Uhr)

Dienstag, 16. Mai: ab 12 Uhr Senioren- und Behördentag, 18.30 Uhr Blaskapelle Mammendorf

Mittwoch, 17. Mai: 14.30 Uhr Kindernachmittag & Tag der Betriebe u. Vereine; 15 Uhr „Kasperl kommt ins Festzelt (Eintritt frei) ; 18 Uhr Fußball: KBV Mammendorf – KBV Jesenwang; 18 Uhr Dreikampf: Erdinger Weißbierfanclub – König Ludwig Weißbierfanclub; Ab 19 Uhr rockt „Sauwuid“ das Festzelt

Donnerstag, 18. Mai: 10 Uhr Frühschoppen des König Ludwig Weißbierfanclubs; 19 Uhr „089 Band“

Freitag, 19. Mai: 19 Uhr „Nachtstark“ Samstag, 20. Mai: 19 Uhr „VoiGams“ Sonntag, 21. Mai: 150 Jahre Veteranen- und Kameradenverein, 8.30 Uhr Treffen der Veteranen und Vereine am Rathausplatz, 10 Uhr Festgottesdienst am Kriegerdenkmal, 11.30 Uhr Jubiläumsfeier im Festzelt, 18 Uhr Festausklang mit Blaskapelle Adelshofen.

Der Festzeltbetrieb startet immer um 11.30 Uhr.



Während des Volksfestes wird für das MVV-RufTaxi die Sonderhaltstelle „Mammendorf, Volksfestplatz“ eingerichtet. Die RufTaxi-Linie 8800 bedient die Sonderhaltestelle. Als Sonderservice fährt auch die Linie 8200 die Haltestelle für umsteigefreie Fahrten von und nach Landsberied an.

Je eher die Fahrten bestellt werden, umso sicherer können diese eingeplant werden. Die Buchung über www.mvv-auskunft.de oder die MVV-App ist die schnellste und einfachste Variante. Man sieht sofort, wann ein Fahrzeug frei ist und die dazu passende Uhrzeit. Sollten sich bei vielen gleichzeitigen Buchungen einmal die Abholzeiten verschieben, erfolgt eine Push-Nachricht.



Rund um die Uhr ist auch eine telefonische Buchung unter der MVV-Infohotline (089) 41 42 43 44 möglich. Für Fahrten mit dem RufTaxi gilt der MVV-Tarif. Weitere Infos aus www.mvv-muenchen.de/ruftaxi und www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/ruftaxi. dm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.