Firma will Ukrainern Jobs vermitteln

Zu Tausenden fliehen Ukrainer vor dem Krieg in ihrem Land nach Deutschland. Hier benötigen die Menschen über kurz oder lang Arbeit. Die Vermittlung ist eine immense Herausforderung. Eine Firma aus Mammendorf bietet nun eine Plattform dafür.

Mammendorf – „help4help“ heißt das Unternehmen von Petra Gerum. Seit 2018 unterstützt sie mit ihrer Firma gemeinnützige Organisationen in organisatorischen Bereichen. „Jetzt starten wir ein Projekt für ukrainische Flüchtlinge“, sagt Gerum. Die 40-Jährige und ihr Team haben eine Plattform aufgebaut, auf der sich arbeitssuchende Ukrainer und Unternehmen mit offenen Stellen registrieren können – zunächst lokal im Brucker Landkreis. Erweiterung nicht ausgeschlossen.

Idee schon älter

„Die Grundidee einer Plattform hatte ich schon vor sieben Jahren bei der ersten Flüchtlingswelle“, erzählt Gerum, die ursprünglich aus Mittelstetten stammt. Zunächst hatte das Leben aber andere Pläne für sie. Nach ihrer Ausbildung bei Siemens landete sie über mehrere Stationen bei dem Unternehmen oder seinen Tochterfirmen zunächst in Paderborn. Dort arbeitete sie bei einem anderen Unternehmen in der Leitung eines Vertriebs und als Prokuristin.

„Die Liebe hat mich dann zurück nach Mammendorf verschlagen“, erzählt Gerum. Ihr Mann hat hier ein Handwerksunternehmen, in dem auch sie mitarbeitet. Daneben wollte sie aber auch weiter in dem Bereich arbeiten, den sie bei Siemens kennen und schätzen gelernt hat: Zahlen und Vertragsthemen. Das war die Initialzündung für die Gründung von help4help.

Aktion gegen Hunger

Heute hat die Firma drei Festangestellte, dazu einige Spezialisten, die stundenweise Fachfragen bearbeiten. Sie alle unterstützen unter anderem die „Aktion gegen den Hunger“, eine weltweit tätige Hilfsorganisation. Hilfe bieten die Mammendorfer im Rahmen der gemeinnützigen GmbH zum Beispiel beim Aufbau einer Spendendatenbank, im Controlling oder bei Rechtsfragen.

Mit dem Flüchtlingsstrom aus der Ukraine erinnerte sich Gerum dann wieder an ihre Idee, eine Plattform zur Jobvermittlung für Flüchtlinge aufzubauen. Ihr Credo: „Integration heißt auch, die Menschen in Arbeit zu bringen.“ Sie habe daraufhin ein wenig recherchiert, erzählt Gerum. Zwar gibt es die Agentur für Arbeit, die auch Jobs vermittelt. „Ansonsten habe ich aber keine niedrigschwelligen und einfachen Angebote in dieser Richtung gefunden.“

Das gelte vor allem bezüglich der spezifischen Probleme und Umstände vieler Geflüchteten: „Die meisten kommen hier an, haben Familie oder Tiere dabei und sind räumlich nicht flexibel.“ Auch Homeoffice lasse sich je nach Unterbringung nicht so einfach umsetzen. Dazu kämen Sprachbarrieren.

Mit ihrer Plattform, zu finden auf www.help4help.de, will Gerum deshalb Jobsuchende und Unternehmen zusammenführen und dann weiter begleiten. Help4help erläutert den Geflüchteten zum Beispiel das deutsche Arbeitsrecht, kann aber auch bei der Vermittlung von Kita-Plätzen helfen. Den Firmen werden etwaige Fördermöglichkeiten aufgezeigt – zum Beispiel wenn ein beruflich genutzter Führerschein verlängert werden muss.

Für Flüchtlinge kostenlos

Für die Ukraine-Flüchtlinge ist die Plattform kostenlos. Finanziert wird sie ausschließlich durch Spenden und die Arbeitgeber, die eine Gebühr entrichten müssen. „Wir wollen aber auch etwas zurückgeben“, sagt Gerum. Aus diesem Grund werden fünf Prozent aller Einnahmen für Projekte im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe gespendet.

Zunächst steht die Plattform Arbeitssuchenden und Firmen aller Branchen aus dem Landkreis offen. Eine Erweiterung sei aber nicht ausgeschlossen, sagt Petra Gerum. „Wenn es gut läuft, haben wir schon eine Stelle für einen vierten Festangestellten in Aussicht.“

