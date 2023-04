Von: Thomas Steinhardt

Noch dürfte den meisten nicht nach Baden im Freien zu Mute sein. Dennoch öffnet das Freibad in Mammendorf am 1. Mai um 10 Uhr seine Tore für Besucher.

Mammendorf - Zugänglich sind die Sport- und Mehrzweckbecken. Für die kleinen gibt es das „Kinderparadies. Die große Rutsche öffnet voraussichtlich Mitte Mai.

Von Mai bis August ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Im September von 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist die Schließung des hinteren Freibad-Teils möglich. Alle Infos gibt es unter www.fzp-mammendorf.de.



In einer eigenen Station können E-Bikes aufgeladen werden. Für Inhaber einer Ehrenamtskarte gibt es vergünstigten Eintritt zum Freibad.

Die Temperatur

Am Eröffnungstag wird die Temperatur der Becken an die 23 Grad erreichen. Das hängt etwas von den Außentemperaturen ab und davon, wie kalt die Nächte sind. In der Folge sollen 24 bis 26 Grad erreicht werden, wieder je nach äußeren Umständen. Die Wärme für die Schwimmbecken kommt von einer nahen Biogasanlage.