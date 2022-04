Freibad Mammendorf startet ohne Einschränkungen in die Saison

Von: Thomas Steinhardt

Das Freibad in Mammendorf. © mm

Das Freibad Mammendorf startet am 30. April um 10 Uhr in die Badesaison 2022 - ohne Corona-Einschränkungen.

Mammendorf - Saisonkarten können bereits vom 23. bis 29. April jeweils von 14 bis 18 Uhr an der Freibadkasse erworben werden, wie das Landratsamt als Betreiber des Bades mitteilt. Nach Beginn der Saison können Saisonkarten nach Kassenschluss täglich von 19 bis 20 Uhr beziehungsweise bei früherer Schließung von 17 bis 18 Uhr beantragt und erworben werden. Während des regulären Kassenbetriebes werden keine Anträge angenommen beziehungsweise bearbeitet. Dies diene dem Gesundheitsschutz der Gäste und auch des Personals des Freibades, da eine Schlangenbildung an der Kasse vermieden wird.

Coronabedingte Einschränkungen gibt es seit 2. April in Bädern keine mehr. Allerdings gebe es die Empfehlung, die bewährten Hygienekonzepte weiterhin anzuwenden, so das Landratsamt. „Die Gäste werden gebeten, insbesondere die Abstandsregeln einzuhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die große Wasserrutsche ist derzeit noch nicht nutzbar und steht den Gästen voraussichtlich ab Mitte Mai zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der letzten Jahre wurden beibehalten:

Die Öffnungszeiten Im Mai ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr, in den Monaten Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20 Uhr und im September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung ist im Einzelfall eine frühere Badschließung oder Schließung des hinteren Freibadteiles mit großer Wasserrutsche und Badeseebereich möglich. Informationen hierzu finden sich auf der Homepage www.fzp-mammendorf.de.

In der Gemeinschaftsumkleide befindet sich eine E-Bike-Ladestation; der Schlüssel hierzu kann gegen Pfand an der Kasse ausgeliehen werden. Das Freibad ist Akzeptanzpartner der Bayerischen Ehrenamtskarte und bietet für die Inhaber die-ser Karte einen vergünstigen Eintritt an. Der Kiosk "Seeblick" wird weiterhin von der Familie Schwartzer aus München betrieben.

Die Preise für das Freibad sind zuletzt angehoben worden.

In Corona-Zeiten galten diverse Regeln. Unter anderem musste im Kreis geschwommen werden.

