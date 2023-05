Ein CSU-Urgestein feiert seinen 80. Geburtstag - „Du hast immer zuerst an die Menschen gedacht“

Von: Dieter Metzler

Ein Prosit zum Geburtstag: Reinhold Bocklet mit Ehefrau Rosemarie. © Dieter Metzler

Bevor die Landkreis-CSU ihre Vertreterversammlung im Bürgerhaus abhielt, gab es einen Empfang für Reinhold Bocklet. Das CSU-Urgestein ist am 5. April 80 Jahre alt geworden – und dazu wollte man ihm gratulieren.

Mammendorf - Katrin Staffler, Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende würdigte die Verdienste des ehemaligen Staatsministers und ersten Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, der von 2005 bis 2009 auch die Landkreis-CSU anführte. Über Jahrzehnte hinweg habe Reinhold Bocklet die Politik im Landkreis vorangetrieben und entscheidend mitgestaltet, so Staffler.

„Im Namen Deiner CSU-Familie möchte ich Dir heute Danke sagen. Du hast immer zuerst an die Menschen gedacht“, sagte Staffler. Wie Bocklet seinerzeit durchgesetzt habe, dass Bayern eine Vertretung in Brüssel erhalte, zeuge von seinem großen Einfluss über Bayern hinaus. Auch dass er immer an Europa geglaubt habe, zeuge von seiner Weitsicht. „Du hast Dich vor keiner Auseinandersetzung gedrückt, wenn Du überzeugt warst, dass es gut für den Landkreis ist. Das kann man nicht genug hoch schätzen.“

Der persönliche Preis, den man für eine politische Karriere zahle, sei hoch, so Bocklet. Wenn die Politik den Takt vorgebe bleibe wenig Zeit für die Familie. Doch er habe das große Glück, eine Frau an der Seite zu haben, die ihn stets unterstützt, so Bocklet.

Staffler und Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch überreichtem dem Jubilar ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Er sei sehr bewegt, was man ihm so ins „Stammbuch“ geschrieben habe, erwiderte Bocklet und zitierte einen schwäbischen Pfarrer: „Der liebe Gott verzeihe den Lobrednern, dass sie so viel Lob über mich ausgeschüttet haben, und er verzeihe mir, dass es mir gefallen hat.“

Seit 1965 sei er der CSU verbunden, rief Bocklet der Versammlung seinen politischen Werdegang in Erinnerung. „Wer länger dabei ist, der möge die Hand heben. Er spannte den Bogen von der Asta (Allgemeiner Studierendenausschuss), wo ein Rolf Pohle (späterer RAF-Terrorist) sein Gegenkandidat in der juristischen Fakultät war, bis hin zu seinem Eintritt in den Kreisverband 1974. Im Grunde genommen sei er aber für den Kreisverband als langjähriger Europaabgeordneter kaum verfügbar gewesen. Erst als er wieder in die Landespolitik wechselte – erst als Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dann als Minister für Bundes- und Europa-Angelegenheiten sowie als Landtagsabgeordneter und zuletzt zehn Jahre als 1. Vizepräsident des Landtags – wirkte er auch politisch entscheidend im Landkreis. So rettete er zweimal die Solidargemeinschaft Brucker Land, hatte maßgeblichen Anteil am Grünen Zentrum in Puch und setzte sich für den Brucker Schlachthof ein, um nur einige Beispiele zu nennen.

Auf der Vertreterversammlung wurde Katrin Staffler nach dem Geburtstagsempfang zur Chefin des CSU-Kreisverbands wiedergewählt.

