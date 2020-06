Fund im Feld gibt Archäologen Rätsel auf

Dieser Fund hat sogar die Archäologen des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck ratlos gemacht:

Mammendorf - Ein Jogger hatte das Eisenteil auf einem Feld bei Mammendorf gefunden. Die Schmiedearbeit deutet nach Angaben des Vereins darauf hin, dass das Teil in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein muss. Was es ist, darüber rätseln die Experten noch. Wer dem Verein weiterhelfen kann, kann sich unter Telefon (0 81 41) 1 02 41 bei Fritz Aneder melden. Der Fund ist jetzt im Museum des Vereins in Fürstenfeldbruck zu bewundern.