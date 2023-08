Unwetter fegt über Bayern: Freibad Mammendorf wegen Sturmschäden für einen Tag geschlossen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die Rinnen müssen von Laub befreit werden. © Lra FFB

Aufgrund des Unwetters der vergangenen Nacht muss das Freibad Mammendorf am Freitag, 25. August, geschlossen bleiben. Das teilt das Landratsamt mit.

Mammendorf - Die Schließung ist notwendig, um die entstandenen Sturmschäden der letzten Nacht zu beseitigen. Auf den Abflussrinnen der Schwimmbecken hat sich viel Laub gesammelt. Dieses muss von Hand entfernt werden, sowie die Rinnen gereinigt werden. Nur so können Schäden an der Technik verhindert werden. Das teilt die Kreisbehörde mit. Am 26. August öffnet das Freibad wieder zu den gewohnten Zeiten.

Unwetter in Bayern: Bäume krachen um, Störungen im Bahnverkehr

Außerdem sind in der Nacht zahlreiche Bäume umgekracht. Es kommt auch zu Störungen auf diversen S-Bahnlinien. (Berichte folgen)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Das Freibad war gerade erst gesäubert worden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.