Janosch überlebte nur knapp: Heckenschütze legt wieder auf Katzen an

Von: Lisa Fischer

Bei einer komplizierten Operation wurde die Kugel aus Janoschs Bein entfernt. Nun erholt er sich langsam. © mm

Es ist ein Horror-Szenario für jeden Tierbesitzer: Ein Unbekannter schießt im Wohngebiet immer wieder auf Katzen. Die Ungewissheit unter den Anwohnern ist groß – kann ich mein Tier noch aus dem Haus lassen? Wann und wo wird der Täter wieder zuschlagen?

Mammendorf – Die Familie von Elisabeth K. (Name geändert) kann davon ein Lied singen. Ihr Kater Janosch wurde Ende Februar angeschossen. Mit Glück überlebte er. Sein Katzenkumpel aus der Nachbarschaft (die Schüsse fielen rund um den Hans-Winkler-Platz) hatte weniger Glück. Ende Januar fanden seine Besitzer ihn. In seinem Körper steckten zwei „Diabolo“-Projektile. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Tierarzt die Katze einschläfern musste. Ähnliche Vorfälle gab es in dem Gebiet bereits 2017, 2015 und 2010.

Janoschs Frauchen war nach den tödlichen Schüssen auf den Nachbarkater in Sorge. „Wir haben lange überlegt, ob wir unseren Janosch drin lassen.“ Aber der Kater ist Freigänger. „Irgendwann muss er einfach raus.“. Sie hoffte, dass nichts passiert.

Am sechsten Geburtstag

„An dem verhängnisvollen Montag habe ich ihn wie immer gegen 5.30 Uhr morgens rausgelassen“, erinnert sich Elisabeth K. Es war der sechste Geburtstag des Katers. Danach fuhr die Mammendorferin wie üblich zur Arbeit. Welches Drama sich daheim abspielt, ahnte sie nicht. Gegen 7.30 Uhr findet ihre Tochter Janosch auf der Terrasse. Angeschossen. „Mein Mann eilte dazu, Janosch humpelte deutlich.“ Die Familie denkt zuerst, der Kater habe sich das Bein gebrochen. Vater und Tochter fahren mit ihm in die Tierklinik. „Als sie dort ankommen, geht es Janosch richtig schlecht“, erzählt Elisabeth K.

Schwerer Schock

Der Kater hatte einen schweren Schock. „Die Tierärzte empfahlen, ihn nicht in Narkose zu legen.“ So war es schwierig, das Tier zu untersuchen. Doch schon nach einem ersten Röntgen war klar: Im Oberschenkelknochen des Katers steckte ein Projektil. Die Diagnose: Komplizierter Spiralbruch. Janosch musste in der Tierklinik bleiben. Erst am Donnerstag war der Tierarzt greifbar, der die komplizierte Operation durchführen konnte.

Das Projektil

Familie K. fand nach der Rückkehr auf der Terrasse in Mammendorf einen minimalen Blutfleck auf dem Boden. Nachdem der erste Schock verdaut war, fuhren sie abends zur Polizei und erstatteten Anzeige – wegen Sachbeschädigung. „Dass das so formuliert wird, war uns schon bewusst“, sagt Elisabeth K. Nach der Operation, die Gott sei Dank erfolgreich verlief, brachten die K.’s auch noch das herausgeschnittene Projektil auf die Wache. Die Polizei ermittelt bis heute.

Kater Janoschs Bruch wurde mit einer Eisenplatte stabilisiert, die wohl für immer in seinem Körper bleibt. Am Anfang trug er zusätzlich noch eine starre Halskrause, damit er nicht an der Wunde herum leckt und so die Heilung gefährdet. „Inzwischen habe ich ihm eine Soft-Halskrause besorgt, das ist angenehmer“, sagt Elisabeth K.

Im Laufstall

Noch sechs Wochen lang muss der Kater ruhiggestellt werden – die nächsten drei Monate darf er zudem nicht ins Freie. „Ich habe einen gebrauchten Baby-Laufstall gekauft, in dem wir es ihm gemütlich eingerichtet haben“, berichtet sein Frauchen. Janosch geht es soweit gut „Er schnurrt und frisst und hat sich mit der Situation abgefunden.“ Auf die mittlerweile über 4000 Euro Tierarztkosten hätte die Tierklinik die Familie von Anfang an vorbereitet. „Er ist ein Familienmitglied, für uns war klar, dass wir bezahlen.“

Nun hat Elisabeth K. sich wegen des Falls an die Öffentlichkeit gewandt. Sie will andere Katzenbesitzer warnen. „Dass nicht noch eine Katze erwischt wird und so leiden muss, wie unser Janosch.“

Hinweise an die Polizei in Bruck, Telefon (08141) 6120.

