Weniger Energieverbrauch und weitere Vorteile: Hochmodernes Flutlicht geht in Betrieb

Von: Dieter Metzler

Teilen

Die LED-Anlage des TSV Allershausen (Beispielfoto) © MM-Archiv/Verein

Beim SV Mammendorf freut man sich über eine neue Flutlichtanlage, eine der derzeit modernsten in ganz Deutschland. Die Verantwortlichen bieten an, Interessierte genauer zu informieren.

Mammendorf – Mit einem hessischen Unternehmen hat der Verein mit der Umrüstung der Fußball- und Tennisplätze auf energiesparende LED-Beleuchtung vollzogen. Innerhalb weniger Tage war die alte Anlage, die hohe Erhaltungs- und Energiekosten verursacht hatte, abgebaut und die neue installiert. Das Ergebnis: besseres Licht bei Spiel und Training sowie niedrigerer Energieverbrauch und -kosten.



Investiert wurden rund 82 000 Euro. Vom Bundesministerium für Wirtschaft- und Klimaschutz kommt ein Zuschuss von fast 29 000 Euro, zudem weitere Fördergelder vom Landessportverband und von der Gemeinde.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die errechnete Stromeinsparung beträgt jährlich an die 26 000 Kilowattstunden. Das entspricht rund 75 Prozent Einsparung gegenüber dem bisherigen Verbrauch. Die errechnete CO 2 -Einsparung in 20 Jahren beträgt 226 Tonnen.

Dank neuester Technik und des modularen Aufbaus können die Fluter einzeln angesteuert werden – über eine App, die mit Bluetooth funktioniert und über das Smartphone bedient werden kann. Die Strahler können individuell gedimmt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die LED-Fluter keine Anlaufzeit benötigen und wartungsfrei sind. Weil es sich derzeit um eine der modernsten Anlangen bundesweit handelt, informiert das Vorstandsteam des SVM gerne Interessierte aus dem Landkreis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.