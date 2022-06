Grober Kies am Volksfestplatz ärgert Besucher

Große Steine kamen immer wieder durch den feineren Splitt durch. Besucher waren verärgert. © Metzler

Aufregung am Volksfest und nach dem Volksfest: Der Kiesbelag auf dem Platz hatte viele Besucher gestört.

Mammendorf – Große Steine machten das Vorankommen schon zu Fuß schwer, Eltern mit Kinderwagen oder Buggy kamen nur mit großen Problemen zu Buden und zum Karussell. Chancenlos waren Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehwagen. Das Problem konnte dann auf die Schnell nicht mehr gelöst werden.

„Ich habe meine Kleine auf den Arm genommen und getragen“, berichtet ein Vater. „Meine Frau hat den Buggy über den holprigen Platz geschoben. Wer hat sich das bloß einfallen lassen.“

Die grobe Kiesauflage sei bei der Erweiterung des an den Volksfestplatz angrenzenden Firmengeländes des Unternehmens EM-Gerätebau entstanden, teilt Bürgermeister Josef Heckl (BGM) auf Tagblatt-Anfrage mit. Der Aushub, einige Tonnen grober Kies, seien vorübergehend auf dem Volksfestplatz gelagert worden. Das Material sei dann zwei Wochen vor Festbeginn abtransportiert worden. Die Gemeinde ließ in der Folge den Untergrund mit feinerem Splitt auffüllen, so Volksfestreferent Florian Simetsreiter (BGM). Aber die größeren Kiessteine seien wieder durchgekommen.

„Einige Fuhren mit feinerem Pflastersplit wurden auf die Schnelle noch am zweiten Festtag, am Dienstag, herangeschafft“, berichtet Heckl. Doch es sei zu wenig gewesen. Man werde das Problem lösen, versprach der Rathauschef. „Zum nächsten Volksfest wird der Boden problemlos begehbar sein.“

Insgesamt freilich gilt das Fest als erfolgreich.

