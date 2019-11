Erfahrenes Quartett bei der CSU

Mit allen vier amtierenden Gemeinderatsmitgliedern geht die CSU Mammendorf in die Kommunalwahlen. Einen Bürgermeisterkandidaten schickt nach den Freien Wählern und den Grünen auch die CSU nicht ins Rennen.

Mammendorf– Bei der Nominierungsveranstaltung am Mittwochabend im Bürgerhaus sprachen sich alle 13 Stimmberechtigten einstimmig für die vom Vorstand vorgeschlagene Liste aus, die vom CSU-Ortsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch angeführt wird. Mit Vize-Bürgermeister Peter Muck (Platz 3), Barbara Schamberger (Platz 6) und Siegfried Schnell (Platz 10) bewerben sich Kandidaten, die auf 24, 18 und 20 Jahre im Gemeinderat zurückblicken. Mit Katharina Blum, Stefanie Staamann, Florian Gerum, Rainer Bertram, Florian Hörmann und Simone Scholz stehen sechs parteilose Bewerber auf der CSU-Liste. Ersatzkandidat ist Bastian Miskowitsch.

Ortschef Benjamin Miskowitsch sagte, er sei froh, dass man sowohl viele junge Leute und Frauen sowie Ältere mit Erfahrung gefunden habe. Unter den zehn Männern und sechs Frauen befinden sich Kandidaten aus allen Berufsschichten.

Man habe sich bereits Gedanken gemacht, mit welchen Themen man in den Wahlkampf ziehen möchte. Von Natur, Umwelt und Landwirtschaft, über die Bedeutung Mammendorfs als Wirtschaftsstandort, den Wohnungsbau, die Gemeinde als Schulstandort, Mobilität und Verkehr bis hin zu den Vereinen als „Puls des Ortes“ erstreckten sich Miskowitschs Ausführungen zum Zehn-Punkte-Plan. Das endgültige Programm für die Kommunalwahl gehe in den nächsten Tagen online. Vize-Bürgermeister Peter Muck ließ die zurückliegenden sechs Jahre Revue passieren – eine Art Rechenschaftsbericht, was der Gemeinderat auf den Weg gebracht hatte.

Die Liste der CSU in Mammendorf

1. Benjamin Miskowitsch 2. Katharina Blum 3. Peter Muck 4. Stefanie Staamann 5. Florian Gerum 6. Barbara Schamberger 7. Rainer Bertram 8. Florian Hörmann 9. Florian Pollich 10. Siegfried Schnell 11. Simone Scholz 12. Peter Schusser 13. Veronika Mair 14. Gerhard Peters 15. Hildegard Muck 16. Berthold Brings Der Mammendorfer Gemeinderat hat 16 Sitze.

