Lagerplatz auf Grundstück muss beseitigt werden

Von: Dieter Metzler

Teilen

Justitia hat gesprochen. © Blatterspiel / IMAGO

Über einen seit 2018 schwelenden Nachbarschaftsstreit im Baugebiet „Mammendorf Süd“ an der Augsburger Straße wurde nun entschieden: Das Verwaltungsgericht München war vor Ort zur mündlichen Verhandlung.

Mammendorf – Ergebnis: Ein Lagerplatz muss zurück gebaut werden. Die Klage des Grundstückseigentümers gegen einen Bescheid des Brucker Landratsamtes (Aufforderung zum Rückbau) wurde abgewiesen.

In der Sache ging es um die Nutzungsuntersagung eines ungenehmigten Lagerplatzes des Grundstückseigentümers in einem allgemeinen Wohngebiet. Auf dem Grundstück des Mannes lagern Container, Lkw-Anhänger sowie forstwirtschaftliche Maschinen, die seit Jahren den Anwohnern des benachbarten Grundstücks die Sicht versperren.

Der Kran

Die angrenzende Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) hatte daher die Gemeinde aufgefordert, dagegen einzuschreiten. Bürgermeister Josef Heckl (BGM) und der Gemeinderat machten jedoch klar, dass sie weder für den einen noch für die anderen Partei ergreifen werden. Wenn der Bebauungsplan beschlossen sei, werde sich das Problem ohnehin lösen, denn dann sei überall Bauland und kein Platz mehr für ein Lager.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nachdem sich die WEG an das Landratsamt gewandt hatte, forderte die Behörde den Grundstückseigentümer auf, für einen direkt an die Grundstücksgrenze abgestellten Hochkran zumindest einen Abstand von drei Metern an das Nachbargrundstück einzuhalten. Der Aufforderung war der Mann nachgekommen, er hatte den Hochkran sogar entfernt – dafür aber drei höhere Lkw-Anhänger hingestellt, wodurch die Sicht der Anwohner nach wie vor versperrt blieb.

Die Begründung

Mit Hilfe eines Anwalts wandte sich die WEG erneut ans Landratsamt, die dem Grundstückseigentümer daraufhin einen Bescheid zustellte, in dem er aufgefordert wurde, seinen ungenehmigten Lagerplatz zu beseitigen. Gegen diesen Bescheid klagte der Mann.

In seiner Begründung führte das Gericht bei der mündlichen Verhandlung vor Ort aus, dass der Kläger zwar forstwirtschaftlich tätig ist, jedoch keinen privilegierten forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des Baugesetzbuches betreibt. Daher war der Lagerplatz auch bereits vor Erlass des Bebauungsplans materiell baurechtswidrig, da er sich damals noch im Außenbereich befunden hat, der von (nicht-privilegierter) Bebauung grundsätzlich freizuhalten ist.

Das schriftliche Urteil des Verwaltungsgerichts München mit entsprechender Begründung soll Grundstückseigentümer (Kläger) und Landratsamt (Beklagte) demnächst zugehen. dm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.