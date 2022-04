Eiserne Hochzeit: Am Spielfeldrand hat es vor über 60 Jahren gefunkt

Feiern Eiserne Hochzeit: Anni und Helmut Ulbricht mit Sohn Armin (links) sowie Tochter Dagmar (2.v.r.) und Schwiegersohn Franz Schilling (rechts). © Hartl

Am Fußballplatz in Mammendorf hat Helmut Ulbricht seine Anni vor 68 Jahren das erste Mal gesehen. Aus dieser ersten Begegnung wurde die Liebe fürs Leben.

Mammendorf – Drei Jahre später, am 6. April 1957, haben die beiden in Mammendorf geheiratet. Heuer, 65 Jahre später, feiern Anna und Helmut Ulbricht ihre Eiserne Hochzeit.

Dabei war es purer Zufall, dass sich die beiden in Mammendorf trafen, denn weder Anna noch Helmut stammten aus der Gemeinde. Helmut Ulbricht kommt ursprünglich aus dem Sudetenland, seine Familie wurde im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus der Heimat vertrieben und landete erst in Jesenwangs Ortsteil Pfaffenhofen und dann in Mammendorf.

Viele Briefe

Anna Ulbricht, genannt Anni, ist in der Oberpfalz aufgewachsen. Sie besuchte damals, im Jahr 1954, ihren Bruder in München und die beiden fuhren nach Mammendorf. Dort spielte Annas Bruder bei jenem Fußballspiel, wo ein junger Mann namens Helmut zuschaute.

„Ihre Frisur hat mir gleich sehr gefallen“, erinnert sich der 91-Jährige heute. Die junge Dame trug ihr weißblondes Haar zu einem modischen Dutt und war ihm sofort aufgefallen. Die beiden wurden schnell mehr als nur Freunde. Doch das Liebespaar trennte 230 Kilometer, denn Anna lebte ja in der Oberpfalz. Telefone gab es damals nur selten, also schrieben sich die beiden viele Briefe.

„Zwei pro Woche bekam ich damals schon von ihm“, erinnert sich Anna Ulbricht (89) an die erste Zeit des Kennenlernens zurück. Einmal wurde die Sehnsucht bei Helmut nach seiner Anni gar so groß, dass er die ganzen 230 Kilometer mit dem Fahrrad zu ihr fuhr.

Das Paar heiratete im April 1957. © Gog (Repro)

Zwei Jahre gingen so ins Land dann fasste sich der damals 26-jährige Helmut ein Herz und bat die Eltern seiner Liebsten um deren Hand, was sie ihm gewährten. Selbstverständlich war das nicht, denn Helmut war katholisch und Anna evangelisch.

Nach einem Jahr Verlobung durften die beiden endlich heiraten. Gefeiert wurde im kleinen Kreis zuhause in der Martinssiedlung in Mammendorf. Die Verwandten und Freunde kamen immer grüppchenweise zum Haus der Brautleute. Zwei Jahre später wurde Sohn Armin geboren, weitere drei Jahre später kam Tochter Dagmar zur Welt.

Während Helmut 43 Jahre lang in einem Sägewerk arbeitete, war Anna in der Ambulanten Altenpflege tätig. Ihre Goldene Hochzeit und die Diamantene Hochzeit feierten die beiden jeweils groß mit einem Familien-Ausflug. Denn inzwischen hat sich die Familie Ulbricht erweitert, mit fünf erwachsenen Enkelkindern und zwei Urenkeln. Ein drittes Urenkelchen kommt bald auf die Welt.

Auf die Frage, was es für eine so lange und glückliche Ehe braucht, antwortet Anna Ulbricht: „Toleranz, absolutes Aufeinander-verlassen-können und Vertrauen.“ Und Helmut, seit über 65 Jahren an ihrer Seite, ergänzt: „Und nachgeben.“

