Das Mammendorfer Volksfest startet

Von: Helga Zagermann

Teilen

Prosteten sich mit der ersten Maß zu (v.l.): Volksfestreferent Florian Simetsreiter, Bürgermeister Josef Heckl, Tirza Quell (Festausschuss) und Kulturreferent Toni Fasching. © Weber

Das Volksfest in Mammendorf hat am Montagabend langsam gestartet. Doch am Dienstag geht es so richtig los.

Mammendorf – Und zwar mit dem Anstich des ersten Fasses gegen 19 Uhr. Bürgermeister Josef Heckl, Volksfestreferent Florian Simetsreiter, Tirza Quell (Festausschuss) und Kulturreferent Toni Fasching stießen schon am Montag mit der ersten Maß an und eröffneten so die Festwoche.

Nach dem „Ozapft is“ spielt am Dienstag die Blaskapelle Mammendorf. Das Zelt an der Ahornstraße ist bereits ab 11.30 Uhr geöffnet, zum Seniorentag und Tag der Behörden. Musik kommt mittags von den „Lechfeld Buam“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch am morgigen Mittwoch öffnet das Zelt um 11.30 Uhr, dann ist Tag der Vereine und Betriebe. Beim Kindernachmittag gibt es von 14 bis 18 Uhr verbilligte Preise an den Fahrgeschäften. Um 15.30 Uhr ist Kasperltheater geboten. Und um 18 Uhr startet ein Wettbewerb: Der Mammendorfer Weißbierclub tritt gegen den Erdinger Weißbierclub an (auf dem Sportplatz am Jahnweg). Ab 19 Uhr spielt die Partyband „zruck zu dir“. Am Feiertag Christi Himmelfahrt (26. Mai) beginnt der Trubel im Zelt bereits um 10 Uhr: mit Frühschoppen, der „Hopfen Musi“ und einem Weißwurst-Angebot von Wirt Jochen Mörz. zag

Auch interessant: Burschen bescheren Mammendorf ein Wahnsinnsfest

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.