Bahnhöfe im Westkreis: Der zentrale Knotenpunkt für viele Pendler

Von: Dieter Metzler

Zahlreiche Fahrgäste steigen täglich in Mammendorf aus und um. Trotzdem fehlen Toiletten und ein Aufzug. Es gibt zwar digitale Hinweistafeln, aber die funktionieren oft nicht beziehungsweise zeigen das Falsche an, sagt Bahnhofspate Werner Schamberger. © Metzler

Gelegen an der Strecke von München nach Augsburg ist der Mammendorfer Bahnhof der meist frequentierte im westlichen Landkreis.

Mammendorf – Unter der Woche halten dort in beide Richtungen jeweils 13 Regionalzüge täglich. Hinzu kommt die S-Bahn. Trotzdem hakt es dort an wesentlichen Dingen.

Viele haben es schon vergessen: Die Bahnstation Mammendorf suchte man bis vor 18 Jahren auf Fahrplänen noch vergeblich. Erst im Dezember 2005 erhielt sie ihren Namen. Davor hieß der Bahnhof Nannhofen – nach dem Ortsteil, in dem er sich befindet.

Umsteigebahnhof zwischen Verbünden

Immer schon sind dort viele Fahrgäste ein- und aus- oder umgestiegen. Denn die Haltestelle liegt an der viel befahrenen Strecke von München nach Augsburg, ist die Endstation der Linie S 3 und Umsteigebahnhof zwischen den Verkehrsverbünden MVV und AVV.

3130 Nutzer gab es in Mammendorf an einem durchschnittlichen Werktag während der Schulzeit, erklärt Alfred Beheim. „Das sind Zahlen aus dem Jahr 2019“, so der Geschäftsführer des Verkehrsausschusses der Gemeinden im nordwestlichen Landkreis weiter. Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr 2020/21 sehr stark gesunken. Dann sei sie zwar wieder gestiegen, liege aber immer noch unter dem Niveau von 2019.

Befragt zur Aufenthaltsqualität, meint Bürgermeister Josef Heckl: „Na ja, viel grauer Beton.“ Er lobt aber gleichzeitig die Sauberkeit. „Der Bahnhof liegt zentral im westlichen Landkreis, was für die Gemeinde einen Vorteil darstellt.“ Dass auch Regionalzüge dort halten, steigere die Attraktivität zusätzlich, so Heckl.

Keine öffentliche Toilette

So weit, so gut. Sieht man sich vor Ort aber um, stellt man rasch fest, dass es dort an elementaren Dingen fehlt. So gibt es dort keine öffentliche Toilette. Das ärgert nicht nur die Fahrgäste, sondern auch Omid Quraishi. Der 33-jährige Afghane hat den runtergekommenen Kiosk vor drei Jahren in Eigenarbeit zu einem gemütlichen kleinen Café umgebaut. Für die Gäste steht zwar eine Toilette zur Verfügung, nicht aber für Nicht-Kunden. Ein Agreement besteht für die Busfahrer. Längst ist das Café im Ort zu einem Geheimtipp geworden. „Am Sonntagnachmittag ist oft kein Platz mehr frei“, berichtete Werner Schamberger. Der 55-Jährige ist Bahnhofspate und meldet zu behebende Fehler der Deutschen Bahn.

Ticket-Automaten oft kaputt

Zwei Ticket-Automaten gibt es: einen am Haupteingang und einen am hinteren Zugang zu den Gleisen 3 und 4, 6 und 7. Die sind aber gefühlt dreimal in der Woche kaputt, erzählt Quraishi. Auch nehmen die Automaten häufig keine Geldscheine an. „Ständig stehen die Leute vor meinem Kiosk und bitten um Wechselgeld“, berichtet er. Die Anfälligkeit der Automaten bestätigt auch der Bahnhofspate.

Nach langem Hin und Her hat es Schamberger bei seiner zehnjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit geschafft, dass die Wartehäuschen auf den Bahnsteigen nicht mehr nach Westen ausgerichtet sind, sondern nach Süden. Und dann kommt er gleich zum nächsten Problem, das aber wohl jeder Bahnnutzer zur Genüge kennt und nicht Mammendorf typisch ist. „Kommt der Zug pünktlich, erfolgt auch die Durchsage exakt. Kommt er aber nicht pünktlich oder gar nicht, erfolgt auch keine Durchsage.“

Nur Rampen, kein Aufzug

Auch mit der Barrierefreiheit ist das so eine Sache am Mammendorfer Bahnhof. Lediglich lange Rampen ermöglichen Rollstuhlfahrern und Menschen mit Rollator oder Kinderwagen, auf die Bahnsteige zu gelangen. Ein Aufzug, Fehlanzeige.

Über 350 kostenlose Parkplätze

361 Parkplätze stehen am Bahnhof bereit, davon 106 auf der Nordseite, darunter drei Behindertenparkplätze. Die 308 überdachten Abstellplätze für Fahrräder, zwölf auf der Nordseite, sind regelmäßig zu Zweidrittel ausgelastet. Die Überlegungen der Gemeinde, ein Parkdeck zu errichten, habe man aus wirtschaftlichen Gründen wieder fallengelassen, so Heckl. Die Parkplätze sind kostenlos, und daran will die Gemeinde bis auf Weiteres festhalten. Noch existiert keine Mobilitätsstation, bis zum Ende des Jahres aber sollen zehn Stellplätze für Leihräder und für ein Lastenrad errichten werden.

Sehr gute Anbindung

Fünf Buslinien halten am Bahnhof Mammendorf. Generell ist die Station gut zu erreichen. Wer über die Schloßbergstraße in Nannhofen den Weg zum S-Bahnhof nimmt, muss nur durch eine schmale Unterführung zu den Gleisen.

Warum die Haltestelle früher Nannhofen hieß

Seit dem 4. Oktober 1840 verbindet die Bahnstrecke München und Augsburg. Die Umbenennung des Bahnhofs in „Mammendorf“ wurde bereits vor über 100 Jahren in Angriff genommen, nicht erst seit dem viergleisigen Aus- und Umbau. Sie konnte aber erst nach vielen vergeblichen Anläufen im Dezember 2005 umgesetzt werden.



Der Bahnhof lag bereits beim Bau auf Mammendorfer Flur, aber rund einen Kilometer vom Ort entfernt. Der früher selbstständige Ort Nannhofen grenzte dagegen direkt an den Bahnhof an. Deshalb wurde die Haltestelle Nannhofen genannt.



1978 wurde Nannhofen ein Ortsteil von Mammendorf. Die Gemeinde war seither bemüht, eine Umbenennung zu erreichen. Die Änderung des Namens in allen Fahrplänen und Hinweistafeln auf allen S-Bahnhöfen hätte allerdings sehr viel Geld gekostet, dass die Gemeinde hätte bezahlen müssen. Der Bahn war die Umbenennung gleichgültig. Durch eine Änderung bei den S-Bahnlinien, bei der die Strecke nach Mammendorf von der S 8 auf die S 3 umgestellt wurde, war die Namensänderung dann relativ einfach, da durch die Linienverschiebung Fahrpläne als auch Hinweisschilder geändert werden mussten. Die langjährigen Bemühungen der Gemeinde waren endlich von Erfolg gekrönt.

Die Serie

