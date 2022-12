Viel Arbeit, wenig Personal: Doch Verstärkung für Bauamt abgelehnt

Von: Hans Kürzl

Das Rathaus in Mammendorf. Das Personal im Bauamt ächzt unter der Flut an Anträgen. (Archivfoto) © mm

Zu wenig Personal und zu viel Arbeit: Das ist die Situation im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf. Trotzdem soll keine weitere Stelle geschaffen werden – damit die VG-Mitgliedsgemeinden nicht noch mehr zahlen müssen.

Mammendorf – Peter Muck (CSU) hatte die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Bauverwaltung im Mammendorfer Rathaus gefordert, vor allem auch, weil sich dort die Bauanträge stapeln und das Personal mit der Abarbeitung nicht mehr hinterherkommt.

Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl (BGM) verwies in seiner Eigenschaft als Gemeinschaftsvorsitzender darauf, dass man im Bürgermeisterausschuss Mucks Antrag bereits abgelehnt hatte. „Obwohl er gut gemeint ist.“ Man wolle die VG-Umlage an die Gemeinden nicht mit einer weiteren Stelle belasten, führte Heckl aus. Man habe sich darauf geeinigt, dass in den einzelnen Gemeinden eine gewisse Reihung festgelegt werden solle, in der Anträge zu bearbeiten seien.

Heckl wies außerdem auf eine Auskunft aus der Bauamtsleitung hin, dass eine Einarbeitung einer neuen Kraft derzeit nicht zu leisten sei. „Außerdem ist der Arbeitsmarkt in diesem Bereich leergefegt.“ Kurzfristige Lösungen würden da nicht weiterhelfen.

Immerhin: Eine Mitarbeiterin wird derzeit im Bereich der Bauanträge eingearbeitet. Zudem ist derzeit die Zahl der Anträge aus konjunkturellen Gründen überschaubar. Darauf hatte Oberschweinbachs Rathauschef Norbert Riepl (DG/CSU) hingewiesen. Für Althegnenberg erklärte der dortige Bürgermeister Rainer Spicker (BI), dass die Gemeinde auf externe Beauftragungen zurückgreife.

„Auch extern kostet Geld“, erwiderte Muck. Es sei fatal, wenn Bauangelegenheiten nicht ausreichend geprüft werden, weil den Mitarbeitern die Arbeit über den Kopf wachse oder Zeitmangel herrsche. „Wir wollen eine vernünftige Arbeit für unsere Gemeinden und unsere Bürger machen“, sagte Muck.

Grundsätzlich sei das Bauamt bereits zu Zeiten von Heckls Amtsvorgänger Johann Thurner, also schon bis 2014, tendentiell unterbesetzt gewesen, erklärte Muck. Er sah aber durchaus eine Chance, geeignetes Personal zu finden. Muck betrachtete seine Initiative auch unter dem Aspekt, dass Aufgaben wie Klimaschutz und Energie vermehrt zu bewältigen seien. Man müsse laut Muck zudem immer wieder damit rechnen, dass sich Mitarbeiter aus verschiedensten Gründen verändern.