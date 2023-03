Kahlschlag auf Grundstück: Bäume abgeholzt - Nistplätze für Krähen sind weg

Von: Dieter Metzler

Mit schwerem Gerät wurden die Bäume gefällt. Das Grundstück neben dem Möbelhaus Keser (r.) ist ein beliebter Brutplatz für Saatkrähen – sehr zum Leidwesen der Anwohner. © metzler

Aufregung in Mammendorf: Zahlreiche Bäume wurden gefällt. Pikant: Genau auf diesen Bäumen nisten jedes Jahr die Saatkrähen. Der Bund Naturschutz kritisiert vor allem, dass der Kahlschlag am 28. Februar erfolgt ist – dem letzten Tag, an dem das Fällen von Bäumen noch erlaubt war.

Mammendorf – Seit zwei Jahren ärgern sich die Anwohner von Eichen- und Ahornstraße mit den Saatkrähen herum. Nun schien es fast so, als ob sich das Problem von selbst gelöst habe. Denn am letzten Tag im Februar rückte eine Firma an und begann einen Großteil der Bäume auf einem Grundstück beim Möbelhaus Keser abzuholzen. Das Resultat: Ungefähr ein Drittel der von den Saatkrähen jedes Jahr als Brutstätten genutzten Bäume sind weg.

„Wir sind entsetzt, dass diese Fäll-Aktion am letzten Tag der Frist durchgeführt wurde“, sagt Herta Marke vom Bund Naturschutz Mammendorf. Bekanntlich sind Baumfällungen von März bis Oktober verboten. Marke meint auch, dass derjenige, der die Bäume gefällt hat, dafür eine Genehmigung der Regierung von Oberbayern hätte einholen müssen. Schließlich seien die Saatkrähen geschützt.

Der örtliche Bund Naturschutz hatte seinerzeit der Gemeinde Mammendorf vorgeschlagen, sich wegen einer gemeinsamen Vergrämung der Krähen mit den Nachbargemeinden abzustimmen. „Ich glaube aber nicht, dass die Gemeinde diesen Schritt unternommen hat“, so Herta Marke.

Das Grundstück, das unmittelbar an das Möbelhaus Keser angrenzt, gehört zwei Eigentümern, wie Bürgermeister Josef Heckl (BGM) auf Tagblatt-Nachfrage sagt. Die Namen der Eigentümer wollte er aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht preisgeben. Heckl vermutet, dass das Grundstück, eine ehemalige Müllkippe, verkauft werden soll. Wer allerdings an dem Grundstück Interesse hat, ist im Rathaus nicht bekannt.

Die Saatkrähen zeigten sich jedenfalls relativ unbeeindruckt von der Fäll-Aktion. Nur einen Tag später tauchten sie wieder auf – schließlich sind ja noch einige Bäume stehen geblieben. Derzeit kreisen die Vögel um diese und richten ihre Nistplätze her – zum Leidwesen der Anwohner. Dieter Metzler

