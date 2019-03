Mammendorf ist finanziell stark gefordert

Die Gemeinde Mammendorf muss auf Grund einiger Investitionen einen Kredit aufnehmen. Auch die Rücklagen werden komplett aufgebraucht.

Mammendorf – Die Gemeinde ist ab heuer finanziell stark gefordert. Bürgermeister Josef Heckl (BGM) sagte in seiner Haushaltsrede: „Um den Haushalt auszugleichen, werden wir Schulden aufnehmen, unsere Rücklagen angreifen und Grundstücksverkäufe vornehmen müssen.“ Er hoffe, dass die Einnahmesituation so gut bleibe.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte im Vorfeld nicht-öffentlich in vier Sitzungen Punkt für Punkt das Zahlenwerk von Kämmerer Richard Furtmeier durchgearbeitet. Ohne große Debatte stimmte der Gemeinderat nun dem Etat 2019 zu – in Rekordzeit von 35 Minuten war er ohne Gegenstimme durch.

Der Verwaltungshaushalt stieg gegenüber dem Vorjahr um 350 000 auf 11,8 Millionen Euro an, das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt rund sechs Millionen Euro. Die wichtigsten Einnahmequellen im Verwaltungshaushalt stellen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (knapp vier Millionen Euro) und die Gewerbesteuer (2,7 Millionen Euro) dar. Im Ausschuss habe man sich verständigt, nur 2,7 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer anzusetzen, so Heckl, nachdem die Gewerbesteuer 2018 mit 2,8 Millionen Euro ein Rekordergebnis erreicht hatte.

Neben drei anderen Kommunen im Landkreis erhält auch Mammendorf keine Schlüsselzuweisungen. „Das zeigt, wie stabil unsere Einnahmesituation ist.“ Die Kreisumlage stellt mit 2,8 Millionen Euro den größten Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ist sie zwar um 0,6 Prozent gefallen, dennoch muss die Gemeinde gut 40 000 Euro mehr als 2018 an den Landkreis abführen. Das hänge mit der Steigerung der Umlagekraft der Kommunen im Landkreis zusammen, erläuterte Heckl. An zweiter Stelle der Ausgaben rangieren wieder die Kindertageseinrichtungen mit 2,2 Millionen Euro. Die Einnahmen von 1,125 Millionen Euro reichen bei weitem nicht zur Deckung der Ausgaben.

Als erfreulich bezeichnete Heckl die Zuführung zum Vermögenshaushalt von knapp 800 000 Euro. Seit 2015 hat die Gemeinde aufgrund der guten Entwicklung bei der Einkommens- und der Gewerbesteuer jährlich zwischen 1,6 und 1,7 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zuführen können, für 2019 habe man vorsichtig kalkuliert mit 800 000 Euro, hoffe aber, dass am Ende die Eins wieder vorne steht.

Die Allgemeinen Rücklagen liegen aufgrund der Entwicklung von 2018 bei rund 2,6 Millionen Euro. „Durch die vielen Investitionen, die anstehen, müssen wir die Rücklage quasi komplett abschmelzen“, teilte Heckl dem Gremium mit. Geplant ist eine Entnahme von 2,4 Millionen Euro. „Wir können den Vermögenshaushalt nur mit damit ausgleichen.“ Außerdem ist noch eine Kreditaufnahme von einer Million Euro vorgesehen. Mammendorfs Schulden belaufen sich zum Ende des Jahres auf knapp drei Millionen Euro.