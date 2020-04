Mammendorfer Volksfest ist abgesagt

Das Volksfest in Mammendorf (geplant war es von 15. bis 24. Mai) ist am Dienstag vom Gemeinderat gestrichen worden. Nach dem Puchheimer und dem Fürstenfeldbrucker Fest ist es das dritte Volksfest im Landkreis, das der Corona-Pandemie zum Opfer fällt.

Mammendorf– „Ich denke, das ganze Jahr über wird es schwierig mit solchen Großveranstaltungen“, sagte Bürgermeister Josef Heckl (BGM). „Ein unbeschwertes Feiern können wir in dieser Zeit einfach nicht anbieten. Wir mussten so entscheiden, denn organisatorisch hätten wir jetzt in die Vollen gehen müssen.“ Ein Verschieben des Volksfestes auf einen späteren Termin kam für das Gremium nicht infrage.

Ohne Impfstoff werden Menschen große Veranstaltungen meiden

„Es ist sehr schade“, sagte Volksfestreferent und Dritter Bürgermeister Manfred Heimerl (FW), „Aber es ist die richtige Entscheidung. Es hilft alles nichts.“ Selbst wenn es wieder möglich gewesen wäre, wäre die Verunsicherung in der Bevölkerung noch so groß, dass kaum Besucher zu erwarten gewesen wären, glaubt Heimerl, „Solange wir keinen Impfstoff gegen das Coronavirus haben, werden die Leute Veranstaltungen mit Menschenansammlungen meiden.“

So wird das Jubiläums-Volksfest, es wäre heuer das 40. gewesen, auf das nächste Jahr verschoben. Die coronabedingte Absage trifft Festwirt Jochen Mörz – mit Blick auf den Landkreis ist er bereits zum dritten Mal betroffen, denn Mörz ist auch der Wirt in Puchheim und Fürstenfeldbruck. Auch den Wirt überraschte die Absage nicht wirklich: „Mit dem Volksfest in Traunstein und der Gröbenzeller Jubiläumsfeier sind für mich bis jetzt fünf Großveranstaltungen ausgefallen. Ich glaube nicht, dass heuer überhaupt Volksfeste stattfinden werden“, meinte Mörz. „Wenn du von heute auf morgen auf Null gestellt wirst, dann ist das schon bitter.“ Er sei zwar nett, wenn man Partner habe, die einem etwas stunden, aber irgendwann hole einen das alles wieder ein. Er habe die staatliche Soforthilfe beantragt und bereits eine Bestätigung erhalten. Geld sei aber noch keines geflossen.

Mammendorf hat auch - bezogen auf die Zahl der Einwohner - die meisten Fälle von Corona im Landkreis.