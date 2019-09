Hier zeigen Hunde ihre Schokoladenseite

Vom Zwergpudel bis zur Afghanischen Windhunddame, vom Mops bis zum Mischling – am Wochenende stand das Gelände des Windhundrennvereins (WRV) Bayern allen Artgenossen offen. Bei einem Schönheitswettbewerb durften auch Tiere ohne Stammbaum mal im Rampenlicht stehen.

Mammendorf – Von weitem sieht die Szene auf dem Vereinsgelände an der Jahnstraße in Mammendorf ganz entspannt aus. Ein Rasenviereck im Sonnenschein, außen herum haben sich unter Zeltdächern und auf Decken Herrchen und Frauchen mit ihren Lieblingen niedergelassen. Jeweils drei oder vier treten gleichzeitig zur Bewertung an. Das bedeutet: Neben dem Besitzer im Kreis laufen, damit das Gangbild beurteilt werden kann. Zur weiteren Begutachtung ruhig auf einem Tisch stehen, damit Richterin Julia Schnellinger Körperbau und Zähne unter die Lupe nehmen kann. Und dabei schön brav bleiben.

Letzteres schaffen die 28 Teilnehmer, die nach Geschlecht, Größe und Alter in Kategorien eingeteilt sind, ohne Probleme. Der Rest ist nicht so einfach. Ein Zwergschnauzer hat so viel Spaß am Schaulaufen, dass er immer wieder fröhlich neben seiner Besitzerin in die Höhe springt, statt der Richterin sein Gangbild zu präsentieren. Die möchte eigentlich Vorder- und Hinterbeine korrekt in Aktion sehen. Schließlich geht es unter anderem darum, ob der Hund beim Laufen die Pfoten eindreht oder X-Beine hat.

Die erfahrene Windhunddame Jeannie war auch mit dabei

Aber das ganze soll ja ein Spaßwettbewerb sein, und deshalb gelten nicht so strenge Regeln wie bei einer echten Ausstellung. Wenn der Hund einer fremden Person nicht die Zähne zeigen mag, wird das toleriert. Dann darf der Besitzer versuchen, die Schnauze seines Lieblings ein paar Zentimeter zu öffnen. Bei einer Rassehunde-Ausstellung wäre das undenkbar.

+ Windhunddame Jeannie kennt solche Events bereits. Sie war Jugendchampion im Rennverband. Besitzerin Denise Arnold ist daher besonders stolz auf ihren Vierbeiner. © Weber

Jeannie hat mit solchen Events Erfahrung. Die Afghanische Windhündin mit dem seidigen langen Fell ist Jugendchampion im Windhunde-Rennverband, wie Besitzerin Denise Arnold stolz erzählt. Sie ist mit der fünfjährigen Hundedame extra aus Deggendorf angereist, um die Rasse zu repräsentieren. „Wir sind für jeden Spaß bereit“, so Arnold.

Mops Ludwig kam trotz Rollstuhl

Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos – diese Erkenntnis von Loriot hat sich offenbar das Augsburger Ehepaar Anja Fischer und Uwe Harr zu eigen gemacht. Zur Familie gehören die drei Möpse Ludwig, Gloria und Leopold. Ludwig sticht heraus aus dem Hunde-Trio, denn er trägt am Hinterleib ein Gestell mit zwei Rädern –einen Rollstuhl. Der achtjährige Rüde verbrachte seine ersten Lebensjahre auf dem Betonboden eines Balkons. Niemand kümmerte sich um seine kranken Hüften und seinen Bandscheibenvorfall, bis der Besitzer ihn zum Einschläfern bringen wollte. Der Tierarzt weigerte sich, operierte den Hund auf eigene Kosten, ließ ihm einen Rollstuhl anpassen und suchte ihm ein neues Zuhause.

+ Mops Ludwig (r.) hat eine schwere Zeiten hinter sich. Doch jetzt hat er Gloria (l.) und Leopold an seiner Seite. © Weber

„Bei uns hat er das erste Mal Gras unter den Pfoten gespürt“, erzählt Uwe Harr. Trotz seiner Behinderung führt Ludwig ein rundum glückliches Hundeleben. „Er spielt im Garten mit unseren Katzen, er macht unsere acht Kilometer langen Sonntagsspaziergänge mit.“ Als Ludwig im Rasenviereck vorgestellt wird, fliegen ihm die Herzen zu. Und weil Ludwig in seiner Kategorie der einzige Teilnehmer ist, bekommt er sogar einen Pokal. Begeistert schießt sein Frauchen ein paar Handy-Fotos.

Labradormischling Ammos wird wohl im nächsten Leben Polizeihund

Auch Jürgen Bartelt aus Eichenau freut sich über die Gelegenheit, seinen aus Griechenland geretteten Labradormischling Ammos präsentieren zu dürfen. „Für Nicht-Rassehunde gibt es ja kaum Ausstellungen. Deshalb ist das eine Riesensache hier.“

Später wird Ammos ihm alle Ehre machen, als er auf Kommando auf den Präsentations-Tisch springt, auf den andere Teilnehmer zuvor hinaufgehoben werden mussten. Aber schließlich trainiert Ammos Gehorsam im Polizeihundeverein Fürstenfeldbruck. Um, wie sein Herrchen scherzt, „vielleicht im nächsten Leben Polizeihund zu werden“.

Um einen Hund ging es auch Germering. Hier wollte eine Frau einen Welpen illegal vor dem Einkaufszentrum GEP verkaufen. Außerdem haben dreiste Mülldiebe Elektroschrott von mehreren Wertstoffhöfen im Landkreis gestohlen. Jetzt gab es das Urteil.