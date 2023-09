Blaskapelle erstmals auf der Oidn Wiesn

Von: Dieter Metzler

Die Mammendorfer Blaskapelle ist in München zu sehen - und zu hören. © Metzler

Große Premiere für die Blaskapelle Mammendorf: Erstmals tritt sie auf der Oidn Wiesn auf.

Mammendorf – Zweifellos dürfte der Auftritt der Mammendorfer Blaskapelle am Montag, 18. September, auf dem Oktoberfest zu den Höhepunkten im 30. Jahr ihres Bestehens zählen. Die Mitglieder der Blaskapelle freuen sich jedenfalls riesig auf ihren ersten Auftritt überhaupt im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn.

„Wenn man sich rechtzeitig bewirbt, stellt die Bewerbung überhaupt kein Problem dar“, berichtet Benedikt Nies, der erste Vorstand der Mammendorfer Blaskapelle, von seinen Erfahrungen bei der Bewerbung. Bereits im September des vergangenen Jahres hat sich Nies über das Online-Portal Festring München e. V., das auch den traditionellen Einzug der Brauereien und Festwirte, sowie den Trachten- und Schützenzug zur Eröffnung des Oktoberfestes organisiert, für einen Auftritt der Mammendorfer Blaskapelle auf der Oidn Wiesn beworben.

Und schon nach zwei Wochen ging bei Nies die Zusage ein. „Ein Foto der Blaskapelle und ein kurzer geschichtlicher Abriss reichten für die Bewerbung“, erklärt er. Im Festzelt Tradition mit 5000 Plätzen sowie 2800 Plätzen im Biergarten, sorgen die Oktoberfest-Musikanten als Stammkapelle für die musikalische Unterhaltung.

Daneben erhalten aber auch Gastkapellen die Möglichkeit, die Festzeltbesucher musikalisch in Stimmung zu bringen. „So dürfen wir am Montag von 14 Uhr bis 16 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr, also insgesamt drei Stunden Blasmusik machen.“

Lediglich zu jeder vollen Stunde haben die Mammendorfer Musiker eine kurze Pause, wenn täglich wechselnde Trachtenvereine auftreten. Vor ihrem Auftritt im Festzelt marschieren die Musikkapellen und Trachtenvereine des jeweiligen Tages über die Oide Wiesn ins Festzelt Tradition ein. „Sollte das Wetter schön sein, haben wir gar unseren ersten Einsatz noch vor dem Festzug von 12 Uhr bis 13.30 Uhr im Biergarten“, berichtet Nies. Eigens neue Musikstücke haben die Mammendorfer nicht einstudiert. „Die bayerisch-böhmische Blasmusik ist unser tägliches Brot“, so der Vorsitzende. Die aus rund 20 Musikern bestehende Blaskapelle verfüge über ein relativ großes Repertoire.

Ausgerechnet bei ihrem großen Auftritt auf der Oidn Wiesn müssen die Mammendorfer aber auf ihren Dirigenten Matthias Bahr verzichten, der aus beruflichen Gründen verhindert ist. „Das ist sehr bedauerlich für unseren Dirigenten, tut der Leistung der Blaskapelle aber keinen Abbruch“, meint Nies.

Auch Maisach dabei

Die Musiker der Maisacher Blaskapelle nehmen wieder am Trachten- und Schützenzug des Oktoberfestes teil. Auch auf der Oidn Wiesn sind die Maisacher in diesem Jahr wieder vertreten – zu sehen und hören sind sie im Herzkasperlzelt am 29. September ab 10.30 Uhr. Zum Abschluss der Freiluftsaison zieht es die Blaskapelle Maisach am 8.Oktober bei schönem Wetter in den Hirschgarten. Dort spielen sie ab 12 Uhr.

