111-jähriges Bestehen: Burschen feiern Schnapszahl-Jubiläum

Festmädls, Fahnenträger, Vorstand und Festausschuss: Viele Aktive bereiten das große Jubiläumsfest vor. © Anton Fasching

Schnapszahl-Jubiläum beim Katholischen Burschenverein Mammendorf: Das 111-jährige Bestehen wird von 19. bis 22. Mai groß gefeiert.

Mammendorf – Besonders stolz sind die Aktiven darauf, dass die Geschichte des Vereins seit der Gründung lückenlos dokumentiert ist. Und auf ihre eigene neue Halle – die Party findet aber trotzdem am Volksfestplatz statt.

Die Schirmherrschaft für das Fest hat Pfarrer Wolfgang Huber übernommen, wie es sich für einen katholischen Verein gehört. Und wie es zur Geschichte passt: Auf Initiative von Pfarrer Franz-Xaver Scheitzach hatten sich am 19. März 1911 im Saal des oberen Wirts 42 Mammendorfer Burschen versammelt, um den Verein zu gründen. Seitdem wird jedes Jahr der Gründungstag mit Gottesdienst, Ehrungen und einer Versammlung begangen.

Dazu kommen viele weitere Termine, bei denen die jungen Männer heute dabei sind: Ob Faschingsumzug, Osterfeuer, Maibaumaufstellen, Fronleichnamsprozession, Volksfesteinzug, Gartenfest im Färberhof oder Christkindlmarkt, immer, wenn in Mammendorf Traditionen gepflegt und Feste gefeiert werden, ist der Katholische Burschenverein (KBV) aktiv. Bürgermeister Josef Heckl betont mit Blick auf den KBV: „Junge Menschen übernehmen dort Verantwortung und sind später auch in anderen Vereinen oder im Gemeinderat ehrenamtlich aktiv.“

Chronik und Fahne vor Nazis versteckt

Aktuell zählt der Verein 285 Mitglieder, 90 davon sind aktiv. Eintreten kann jeder Mammendorfer, der 15 Jahre alt ist. Mit Hochzeit oder Erreichen des 40. Lebensjahres heißt es Abschied nehmen vom aktiven Team.

Aufstellung mit Fahne zu Fronleichnam 1934. © KBV-Archiv

Aber zurück in die Geschichte. Während der Nazi-Zeit waren Burschenvereine zwar verboten, aber die Mammendorfer führten ihre Gruppe sozusagen im Untergrund weiter, wie ein Blick in die Chronik beweist. Das geschichtsträchtige Buch ist nur dank Simon Bramberger erhalten: Der damalige Schriftführer versteckte es von 1938 bis 1945 vor den Nazis. Nachdem die US-Militärregierung den Verein wieder erlaubt hatte, konnte die Chronik auch offiziell weitergeführt werden – und zwar bis zum Vereinsjahr 1992/93, dann war der 475 Seiten umfassende erste Band voll.

„Wir sind sehr stolz, dass wir einer der wenigen Burschenvereine sind, die eine Chronik lückenlos vom Tag der Gründung bis zum heutigen Tag besitzen“, sagt der 23-jährige Vorsitzende Fabian Zacherl. Die bis 1951 größtenteils in altdeutscher Schrift verfassten Artikel, insgesamt 183 Seiten, hat Burschenmitglied Michael Mayer in mühevoller Fleißarbeit „übersetzt“, sodass heutzutage jeder die Ereignisse nachlesen kann.

Der zweite Band

Inzwischen füllt sich der zweite Band. Die Eintragungen erfolgen nach wie vor vom jeweiligen Schriftführer in Handschrift. Ihm ist es überlassen, ob er die Einträge mit Fotos und eingeklebten Zeitungsartikeln versieht.

Stolz sind die Mammendorfer Burschen auch auf ihre Fahne. Es ist immer noch die erste Fahne des Vereins, die mit einem großen Fest am 1. Juni 1913 geweiht wurde. Auch dieses wichtige Utensil hatte man vor den Nazis und im Krieg verstecken können – in der Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann sich das Leben im Burschenverein wieder einzupendeln. Ab 1947 fand wieder ein Faschingsball statt, es wurden ein Zitherclub, eine Sängerrunde und die Jugendgruppe für 14- bis 18-Jährige gegründet.

Als „trauriges Ereignis“ ging der Brand des Gründungslokals am 10. Februar 1981 in die Historie des Burschenvereins ein. Doch daraus folgte eine Erfolgsgeschichte: der Bau einer eigenen Halle, in Eigenleistung 2019 errichtet und durch Mitglieder finanziert. Im Juni 2022 wird ein neuer, längerer Eintrag in die Chronik fällig: der Bericht vom Schnapszahl-Jubiläum.

Das Programm auf einen Blick

Donnerstag, 19. Mai: 18 Uhr: Einlass ins Zelt auf dem Volksfestplatz; 20 Uhr: Kabarettabend mit Wolfgang Krebs, anschließend: Ausklang mit Barbetrieb.

Freitag, 20. Mai: 20 Uhr: Zeltparty mit DJ und Barbetrieb

Samstag, 21. Mai: tagsüber Spiel ohne Grenzen, abends Party für Jung & Alt mit „Saustoimusi“.

Sonntag, 22. Mai: 8 - 9 Uhr: Weißbierwagerl am Festzelt und Weißwurstfrühstück im Festzelt (Vorbestellung), 9.30 Uhr: Zug vom Festzelt zum Färbergarten, 10 Uhr: Festgottesdienst, danach Mittagessen im Festzelt, 14 Uhr: Festumzug, anschließend Fahneneinzug und Festausklang mit „Die glorreichen Halunken“. dm