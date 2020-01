Bushaltestellen sollen barrierefrei werden

Möglichst viele barrierefreie Bushaltestellen: Das will die Kommune und das will das Gesetz, genauer: das Personenbeförderungsgesetz.

Mammendorf – Was bereits geschehen ist, zeigt ein Blick in das vom Landratsamt erstellte Haltestellenkataster. Damit hatte sich zuletzt der Mammendorfer Gemeinderat befasst.

Die Haltestellen sind in vier Kategorien (A bis D) eingeteilt, die festlegen, welche bis Anfang 2022, bis 2025 oder 2028 barrierefrei sein müssen. Ausschlaggebend sind die Fahrgastfrequentierung und die Verkehrsnachfrage.

In Mammendorf gibt es derzeit 26 Bushaltestellen, von denen keine einzige barrierefrei ist. Zwei schaffen zumindest die Kategorie B (beide Westzugang Bahnhof). Zehn fallen in die Kategorie C, 14 in die Kategorie D. Der barrierefreie Ausbau ist für die Gemeinde teuer, fehlender Grund macht die Sache nicht einfacher. An folgenden Haltestellen könnte der Bau eines Wartehäuschens ohne Grunderwerb realisiert werden: Aicher Straße (Südseite der B 2), Gewerbegebiet Kugelbichl, Bahnhofstraße (Höhe Kapelle), Am Haldenberg. Grunderwerb ist erforderlich an den Haltestellen Augsburger Straße (Höhe Gasthaus Schilling), B 2 an der Abzweigung Wiesmichl, Mammendorfer See (Westseite, auf der Ostseite fehlt wegen dem Geh- und Radweg der Platz), Egg, und Peretshofen.

Vize-Bürgermeister Peter Muck (CSU) beantragte, im ganzen Ort Bushaltestellen mit Wartehäuschen nachzurüsten und sukzessive barrierefrei zu machen. Der Gemeinderat beschloss, zunächst eine Prioritätenliste zu erstellen.