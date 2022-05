„Leisten Pionierarbeit“: Die erste Kinderfeuerwehr des Landkreises legt los

Von: Tobias Gehre

Mit Gründungsurkunde und Feuerwehrdrachen: die Feuerwehrkinder (vorne) sowie (hinten v.l.) Kinderfeuerwehr-Beauftragter Florian Decker, Feuerwehr-Referent Benjamin Miskowitsch, Bürgermeister Josef Heckl, Kommandant Christian Huber und Amelie Vogt vom Betreuungsteam Kinderfeuerwehr. In unserem Betreuungsteam gibt es einen angehenden Erzieher und eine künftige Kinderpflegerin. Christian Huber, Kommandant © Anton Fasching

Ich will Feuerwehrmann werden: Dieser Wunsch aus dem Zeichentrick-Klassiker „Grisu, der kleine Drache“ kann für Kinder in Mammendorf jetzt Wirklichkeit werden.

Mammendorf – Dort wurde die erste Kinderfeuerwehr des Landkreises gegründet. Im Vordergrund steht der Spaß der Kleinen. Aber natürlich gibt es auch einen Hintergedanken.

Die großen roten Autos, Sirene und Blaulicht auf dem Dach, Schläuche, Werkzeuge, Generatoren und natürlich die Drehleiter: Dass Kinder von der Feuerwehr fasziniert sind, ist kein Wunder. Auch Christian Huber stand als Bub immer staunend da, wenn die Brandbekämpfer durch den Ort rauschten. Heute gehört er zu ihnen – und ist in Mammendorf sogar ihr Chef.

Feuerwehr Mammendorf: Neue Wege

Als solcher geht der 49-Jährige neue Wege. Ihre Faszination für die Brandbekämpfer sollen Mädchen und Buben in der Gemeinde künftig so richtig ausleben können. Die Mammendorfer haben eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der Feuerwehr einstimmig zu und beauftragte Bürgermeister Josef Heckl mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde. Das Dokument wurde sogleich von Kindern in Empfang genommen.

In Bayern gibt es bereits über 900 Kinderfeuerwehren mit rund 13 000 Kindern. Im Landkreis existierte bisher allerdings keine einzige solche Gruppe „Wir leisten hier Pionierarbeit“, sagt Huber. Allerdings kann die Wehr auf jede Menge Erfahrung im Umgang mit Kindern zurückgreifen. „Wir haben das Thema Brandschutzerziehung ganz hoch gehängt“, erklärt der Kommandant. Regelmäßig bekommt die Wache Besuch von Mädchen und Buben aus Kindergarten oder Schule. Auch im Ferienprogramm der Gemeinde ist die Feuerwehr dabei.

Feuerwehr Mammendorf: Gut gerüstet

Zur Jugendfeuerwehr dürfen Interessenten erst ab zwölf Jahren. Seit 2017 sind jedoch zusätzlich Kindergruppen bei der Feuerwehr ab sechs Jahren möglich. Für das Projekt Kinderfeuerwehr fühlen sich die ehrenamtlichen Helfer in Mammendorf gut gerüstet.

„In unserem Betreuungsteam gibt es einen angehenden Erzieher und eine künftige Kinderpflegerin“, erklärt Huber. Dass pädagogisches Geschick gefragt sein wird, ist ihm klar. Denn Mitglied bei der Kinderfeuerwehr zu sein, muss in erster Linie Freude bereiten. Tut es das nicht, gibt es schnell viele kleine Ex-Feuerwehrleute.

Deshalb haben die Betreuer der Kinderfeuerwehr auch bereits einige Pläne geschmiedet, wie der Nachwuchs bei Laune gehalten werden soll. Auf dem Programm für dieses Jahr stehen unter anderem eine Schnitzeljagd durchs Feuerwehrhaus, ein Aufstieg mit der Drehleiter oder eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto. Auch ein Ausflug in die Feuerwehr-Erlebniswelt in Augsburg soll unternommen werden. Und nicht zuletzt gebe es bei der Feuerwehr selbst für Buben und Mädchen immer etwas Interessantes zu entdecken.

Eigentlich hätte die Kinderfeuerwehr in Mammendorf schon viel früher starten sollen. Doch die geplante Gründung 2020 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Um so mehr freuen sich Huber und sein Team, dass es jetzt endlich losgehen kann. „Die Kids sollen in einer altersgerechten Umgebung und mit entsprechender Betreuung spielerisch an die unterschiedlichen Feuerwehrthemen herangeführt werden.“ Auch wenn es vielleicht nicht immer zu einem aktiven Engagement bei der Feuerwehr komme, so erfahren die Mädchen und Buben doch was es heißt, sich für andere Menschen einzusetzen, sich zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. „Sie lernen in jedem Fall für das Leben“, so Huber.

Feuerwehr Mammendorf: Hoffnung auf Nachwuchs

Natürlich hoffen die erwachsenen Brandbekämpfer, dass der eine oder andere dabei bleibt und – in der Tradition von Grisu – später als Nachwuchs die Reihen der örtlichen Wehr verstärken wird. Die Idee: Wer schon als Kind Berührungspunkte zur Feuerwehr hat, bleibt ihr womöglich auch als Erwachsener erhalten.

So sieht das auch Kreisbrandrat Christoph Gasteiger. Die Feuerwehr stehe heute mehr denn je in Konkurrenz zu unzähligen anderen Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Deshalb ist der Ober-Feuerwehrmann im Landkreis auch voll des Lobes für seine Kollegen in Mammendorf. „Das ist verdammt viel Arbeit“, sagt Christoph Gasteiger anerkennend. Und von der hätten die ehrenamtlichen Helfer ohnehin schon genug.

Christian Huber und sein Team fühlen sich trotzdem gut gerüstet. „Das kriegen wir hin“, sagt der Kommandant. Die ersten Anmeldungen sind schon eingetrudelt.

Weitere Infos zur Kinderfeuerwehr in Mammendorf sind erhältlich per E-Mail an kinderfeuerwehr@feuerwehr-mammendorf.de.

