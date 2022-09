Electric Summer: Techno-Festival auf dem Freizeitgelände

Von: Andreas Daschner

2500 Besucher lockte das erste Electric-Summer-Festival im Jahr 2019 auf dem Mammendorfer Freizeitgelände an. Bei der zweiten Auflage in diesem Jahr wird mit rund 3000 Besuchern gerechnet. © Weber

Rund 2500 Menschen lockte das erste Electric-Summer-Festival im Jahr 2019 auf dem Mammendorfer Freizeitgelände an. Der Beginn einer Erfolgsstory – die jäh von Corona unterbrochen wurde. Aber jetzt ist das Festival zurück.

Mammendorf – Am 17. September tönt wieder Elektromusik von DJs aus den Lautsprechern. Auch der Mitbegründer der Loveparade ist dabei.

Den Namen Dr. Motte haben bestimmt auch jene schon einmal gehört, die in der Techno-Szene nicht so bewandert sind. Der Berliner Techno-DJ, der im bürgerlichen Leben Matthias Roeingh heißt, wurde als Mitbegründer und Organisator der Loveparade bekannt. Er gehörte 2019 zum Line-up des Electric-Summer-Festivals. Und auch heuer führt er die Liste namhafter DJs an, die auf dem Mammendorfer Freizeitgelände für Stimmung sorgen werden.

Electric Summer: Eine Herzensangelegenheit

„Dr. Motte ist seit der Geburtsstunde des Electric-Summer-Festivals fester Bestandteil“, sagt Manuel Mrasek. Der 38-jährige Fürstenfeldbrucker organisiert das Open-Air im Alleingang. Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, das einzige Festival für elektronische Musik im Landkreis auf die Beine zu stellen.

„Die Pandemie hatte uns weit zurückgeworfen“, sagt Mrasek. Umso größer war die Freude, als sich andeutete, dass der Electric-Summer 2022 endlich seine zweite Auflage feiern kann.

Electric Summer: An der Wiesn orientiert

„Wir haben uns dabei an der Wiesn orientiert: Wenn die stattfinden kann, kann auch das Festival stattfinden“, sagt Mrasek. Und so beschloss der Veranstalter im April mit Vertretern des Landkreises, dem das Freizeitgelände in Mammendorf gehört: Der Electric-Summer kehrt 2022 zurück. Die Nachricht lockt die Techno-Szene an: Mrasek rechnet heuer mit etwa 3000 Besuchern.

Neben Dr. Motte konnte er weitere namhafte DJs und Musiker gewinnen. Marika Rossa ist auf den internationalen Bühnen zu Hause, die Ostblockschlampen kennt man in ganz Deutschland. Der aus dem Landkreis stammende DJ Cis – bürgerlicher Name Christian Böck – ist ebenso mit dabei wie Denise Schneider, Thyron, Dentiknoxx und El Cheffe. Insgesamt sind 15 Live-Acts geplant, samt einem Überraschungsgast. Auf vier Bühnen sorgen die Künstler am 17. September für Stimmung.

Wer eine Abkühlung braucht, bekommt diese in der Poollandschaft. Die darf nämlich von 12 bis 18 Uhr von den Festivalbesuchern kostenfrei genutzt werden.

Die Anfahrt zum Gelände ist mit dem Auto möglich, Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Außerdem fährt ein Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt vom Brucker Bahnhof zum Freizeitgelände.

Restkarten

können über einen Link auf www.electric-summer.de für 42,90 Euro bezogen werden. Inhaber dieser Karten zahlen für den Shuttle-Bus drei Euro.

