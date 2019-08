Erschließung des Mammendorfer Neubaugebiets ist geklärt

Etwas mehr als zwei Millionen Euro wird die Erschließung des rund 7000 Quadratmeter großen Baugebiets „Mammendorf Süd“ kosten.

Mammendorf – Dort sind neben einem Kinderhaus und einer Senioreneinrichtung auch Mehrfamilienhäuser für über 270 Menschen vorgesehen. Ein Ingenieur vom Büro Dippold und Gerold aus Germering stellte im Gemeinderat die Kosten für die Erschließung des Areals vor. Dabei erläuterte er zugleich die zu erstellende Planung. Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für den Straßenbau, den Schmutzwasserkanal, die Regenwasserversickerung und die Wasserversorgung. Insgesamt sind 42 Parzellen zu erschließen. Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Demnach muss das anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken versickert werden, und die Straßenflächen werden über im Straßenbereich geplante Rigolen-Leitungen entwässert.

Laut Ingenieuren gibt es keine andere Möglichkeit der Entwässerung

Ein Teil des Kanals wird dabei an den bestehenden Kanal an der Augsburger Straße angeschlossen, der Rest an den südlichen Teil des Baugebietes über den Gartenweg an den bestehenden Schacht. Es gehe nicht anders, führte der Ingenieur dazu aus. Die Schächte müssten am Ende eine Tiefe von 1,60 bis 1,80 Meter haben und zugleich ein gewisses Mindestgefälle. Um die vielen vorhandenen Bäume zu schützen, werde man in dem Bereich zu einer geschlossenen Bauweise übergehen, erklärte der Fachmann.

Das Regenwasser versickert in 16 Rohr-Rigolen, ähnlich wie sie am Sonnenweg verbaut wurden. Von den ganz normalen Straßeneinläufen wird das Wasser über einen Absetzschacht vorgereinigt, wo es dann über die Rohr-Rigole im Erdreich versickert. Zwei zusätzliche Pumpen sorgen für eine Ringversorgung des Gebiets mit Leitungswasser, indem die Wasserversorgung an das bestehende Leitungsnetz angeschlossen wird.

Geplante Straßenbreite sorgt für Unmut

Zweiter Bürgermeister Peter Muck (CSU) entfachte mit seiner Frage zu der ungewöhnlichen Breite der Straßen von 7,50 Meter im Baugebiet eine längere Diskussion über die Straßenbreite sowie über einen Rad- und Fußweg. Ein gemeinsamer Geh- und Radweg muss eine Mindestbreite von 2,50 Meter haben, erklärte der Ingenieur. Dann wäre aber die Straße nur noch fünf Meter breit.

Einen Radweg brauche man nicht, meinte Barbara Schamberger (CSU). Einen Gehweg sollte es aber schon geben, schließlich entstehe dort ein Kinderhaus. Altbürgermeister Johann Thurner (BGM) erinnerte daran, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge die Straße nutzen, deshalb sollte die Straße mindestens 6,50 Meter breit sein.

Am Ende stimmte das Gremium getrennt über den Gehweg ab, dann über die Straßenbreite von 6,50 Meter. Während der Gehweg mit 8:8-Stimmen keine Mehrheit fand, einigte sich das Gremium mit 12:4-Stimmen auf eine Straßenbreite von 6,50 Meter. Für den Bauentwurf samt Erschließungsmaßnahmen votierte der Gemeinderat einstimmig.