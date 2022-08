Vom Bürgerhaus bis zum Bahnhof: Neue Fahrradstraße durch Mammendorf

In Mammendorf könnte eine neue Fahrradstraße entstehen. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa (Symbolbild)

Parallel zur B 2 und Bahnhofstraße könnte in Mammendorf eine Fahrradstraße führen. Ein Planungsbüro wurde nun beauftragt.

Mammendorf – Über die B 2 und Bahnhofstraße rollt jeden Tag viel Verkehr. Nun gibt es Überlegungen, den Radlern eine Alternative zu bieten. Parallel zur B 2 und Bahnhofstraße, quasi als „Bypass“, könnte die Route durch den gesamten Ort führen – vom Bürgerhaus bis zum Bahnhof. Der Gemeinderat hat entschieden, ein Planungsbüro zu beauftragen, das ausloten soll, welche Routen sich für Fahrradstraßen anbieten.

Die Idee, Fahrradstraßen einzurichten, hatten vor zwei Jahren die Freien Wähler (FW). Sie begründeten ihren Antrag damals wie folgt: Zum einen würde dadurch das Radfahren gefördert – als Alternative zum Auto. Zum anderen tragen Fahrradstraßen auch zur Verkehrsberuhigung und zur Vermeidung von Durchgangsverkehr bei.

Wird eine Straße zu einer Fahrradstraße, wird die gesamte Fahrbahn als Sonderweg für Radfahrer ausgewiesen. Der Kfz-Verkehr muss auf Radler besondere Rücksicht nehmen. So ist das Nebeneinanderfahren mit dem Rad erlaubt, auch in Gruppen, so wie es zum Beispiel Kinder auf dem Weg zur Schule machen.

Bürgermeister Josef Heckl (BGM) schlug vor, ein Verkehrsplanungsbüro zu beauftragen. Auch Verkehrsreferent Werner Zauser (FW) plädierte für externen Sachverstand.

Josef Reindl (BGM) stand der Errichtung einer Fahrradstraße kritisch gegenüber: „Wenn das Rad Vorrang hat, dann wird das chaotisch.“ Er befürchtet eine Verlagerung des Verkehrs in die Michael-Aumüller-Straße und die Bahnhofstraße. Die Fahrradstraße sei kein Allheilmittel, erklärte Zauser. Wenn der Gutachter zu dem Ergebnis komme, das Ganze bringe nichts, dann sei er der Erste der sagte dann lassen wir es.

„Was für einen Mehrwert bringt der Gemeinde eine Fahrradstraße?“, fragte Florian Simetsreiter (BGM). Parteikollege Martin Neheider ergänzte: „Wir meinen es gut, aber unterm Strich geben wir nur einen Haufen Geld aus.“

Keine Nachteile, sondern nur Vorteile, sah Verena Halbritter (Grüne). Sie habe nur gute Erfahrungen mit Fahrradstraßen gemacht. „Ich will eine Fahrradstraße nicht grundsätzlich ablehnen“, meinte Peter Muck (CSU). Wenn er höre, dass der Gutachter mehr oder weniger 15 000 Euro koste, würde er den Auftrag nicht erteilen. Aber ein Gespräch im Bauausschuss mit dem Planer, das kostet vielleicht zwei- dreitausend Euro, dem würde er zustimmen.

Thomas Holzmüller (FW) schlug vor, ohne Planer einfach die Fahrradstraße auszuprobieren. Heckl sprach sich dagegen aus. Letztendlich entschied der Gemeinderat mit 13:3-Stimmen ein Verkehrsplanungsbüro zu Rate zu ziehen.

