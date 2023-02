Fasching in Mammendorf: Narren erleben ein grandioses Comeback

Von: Dieter Metzler

Wikinger sind eigentlich raue Meere gewohnt: Diesmal ging es bei 20 Grad durch Mammendorf. Der KBV Mammendorf war diesmal insgesamt sogar mit drei Wagen vertreten. © PETER WEBER

Bei traumhaften Wetter genossen die Narren den Faschingszug in Mammendorf. Die Stimmung war super.

Mammendorf – Die Begeisterung war riesig. „Es ist der reine Wahnsinn. Das habe ich noch nicht erlebt“, meinte eine ältere Bruckerin, die es wissen muss. Seit dem Jahr 2012, seit es in der Kreisstadt keinen Faschingszug mehr gibt, kommt sie regelmäßig zu dem nach Mammendorf. Kaiserwetter bescherte dem Gaudiwurm nach zweijähriger Coronapause ein grandioses Comeback am Faschingsdienstag .Rund 6000 Narren säumten bei gut 20 Grad die Augsburger- und die Bahnhofstraße, durch die sich der Zug heuer wieder hin- und zurückschlängelte.

Ausgelassene fröhliche Stimmung herrschte, als sich die 25 Motivwagen und sieben Fußgruppen durch den Ort bewegten. Anschließend ging die Faschingsfeier bis zum Ausklang um Mitternacht im Stadl von Landwirt und Gemeinderat Martin Neheider weiter.

Saatkrähen-Fiasko aufs Korn genommen

Traditionell wurde der Zug von der „Lokomotive“ aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ mit Bürgermeister Josef Heckl und Kulturreferent Anton Fasching angeführt. Danach schlossen sich abwechselnd die Wägen und die Fußgruppen an, die sich mit einigen kernigen Aussagen über die Rathauspolitik lustig machten.

Der Katholische Burschenverein Mammendorf war gleich mit drei Wagen vertreten. Wild wurde es mit den Wikingern. Auf dem anderen wurde es politisch mit dem Saatkrähen-Fiasko („Die Krähen sollen sich verpissen, sonst ist Mammendorf bald zu geschissen!“) Sieben Wochen hatten die Burschen an dem Wagen gearbeitet, berichtete Vorstand Fabian Zacherl.

Von scheuen Rehlein kann man hier nicht sprechen: Die Landjugend aus Hattenhofen nahm den Jagdparcours aufs Korn. © Peter Weber

Ungewöhnlicher Protest

Und dann noch der dritte Wagen. Mit einem ganz besonderen Protest machten 15 Mammendorfer Burschen auf sich aufmerksam. Hier drehte sich alles um die Feuerwehr und vor allem um den Mangel an Nachwuchs. Und nun sind es noch weniger Feuerwehrleute, wie es scheint. Die Burschen kritisierten nämlich mit ihrer Botschaft beim Gaudiwurm, dass sie aus der Feuerwehr rausgeworfen wurden. „Wir sind denen halt zu wenig zu den Übungen erschienen“, meinte dazu Josef Mayer, einer der Geschassten. Auf dem Wagen war zu lesen: „Des oane ist Fakt, es gibt koan persönlichen Kontakt.“ Es soll eine Anspielung darauf sein, dass der Rausschmiss per Whatsapp erfolgt sei, was die Burschen sehr wurme. Nun tauchten sie beim Gaudiwurm in Bundeswehruniform auf. Noch eine Botschaft, wenn auch nicht ganz ernst gemeint: So treibe man die Nachwuchsfeuerwehrler direkt zur „Konkurrenz“.

Die Energiekrise thematisierte die Landjugend Luttenwang. © Peter Weber

Aber auch die Unentschlossenheit des Gemeinderats beim Farbanstrich der Alten Schule musste den Kommunalpolitikern aufs Brot geschmiert werden.

Erstmals Feier auf dem Rathausvorplatz

Erstmals miteingebunden in die Feierlichkeiten wurde der neue Rathausvorplatz, der vor drei Jahren noch nicht zur Verfügung stand. Die Aktiven Herren des SV Mammendorf versorgten die Narren mit Getränken und der Freundeskreis Brem sur Mer kümmerte sich um Brat- und Currywurst.

Kehrwoche? Nein, Kehraus! Die rüstigen Rollatoren-Damen hatten ganz schön zu buckeln beim Umzug. © Peter Weber

Susanne (21), Verena (22), Hanna (22), Nadine (21) und Louisa (22), fünf Cowboy-Mädels aus Dünzelbach, hatten die Erklärung, warum an diesem Faschingsdienstag in Mammendorf einfach die „Hölle“ los war. Sie sind sich einig, dass sich alle nach Geselligkeit, nach Ratschen und Feiern gesehnt haben. Dies sei der vierte und letzte Umzug. Zuvor waren sie schon in München, Untermühlhausen und Schmiechen. Sie freuen sich: „Und jetzt geht’s ab zur After-Show-Party.“

Herr Fasching ist im Radio

Mammendorfs Umzug hat es auch ins Radio geschafft. Organisator Anton Fasching musste um 16 Uhr Bayern 1 Rede und Antwort stehen, ganz nach dem Motto: Name verpflichtet.

Sie waren von Anfang an blau: Das ist natürlich nur auf die Farbe dieser Fußgruppe im Avatar-Stil bezogen. © Peter Weber

Neben der Musik aus dröhnenden Lautsprechern war außerdem eine Live-Band mit ihrem Blaskapellenwagen dabei: die „Extra Schwache Blosn“. Dabei handelt es sich um eine Grupp von zusammengewürfelten Musikern aus Moorenweis, Purk und Steinbach, die traditionell den Schluss des Zuges bilden. Die Musiker erklären: „Wir sind die einzige Live-Band und kommen lautstärkemäßig nicht gegen die Boxenmusik an. Und weil man uns sonst nicht hört, bilden wir das Ende des Zugs.“