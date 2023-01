Party nach Gaudiwurm erstmals in einer Halle - Mehr Sicherheitskräfte

Von: Dieter Metzler

Clowns und gute Laune: Nach zwei Jahren Pause rollt heuer wieder der Faschingszug durch Mammendorf. © Archiv

Nach über zwei Jahren Pause rollt der Gaudiwurm wieder durch Mammendorf. Ein Faschingstreiben vor dem Bürgerhaus gibt es heuer aber nicht.

Mammendorf – Denn dort kam es immer wieder mal zu Raufereien. Stattdessen steigt die große After-Party erstmals in einer Halle – und die Sicherheitskräfte werden aufgestockt.

Im westlichen Landkreis zählt der Faschingszug in Mammendorf zu den absoluten Höhepunkten in der närrischen Zeit. Zumal, wenn der Moorenweiser Gaudiwurm, so wie heuer, nicht stattfindet. „Das ist schade“, sagt Kulturreferent Anton Fasching, der den Zug in Mammendorf organisiert. Schließlich verstärkten die Moorenweiser Wagen den Mammendorfer Zug. Trotzdem rechnet Fasching heuer mit rund 20 Motivwagen und sechs bis acht Fußgruppen.

Party in der Halle

Erstmals findet die Prämierung der Wagen nicht im Freien, sondern in der großen landwirtschaftlichen Halle von Gemeinderat Martin Neheider statt. Neu ist auch, dass dort dann die Party danach steigt. Bis Mitternacht können die Faschingsbegeisterten darin weiterfeiern – mit Barbetrieb und DJ-Musik.

„Das ist eine gute Lösung“, sagt Fasching. Denn in der Vergangenheit war es vor dem Bürgerhaus, wo bisher immer gefeiert wurde, öfter mal zu Raufereien gekommen. Um das Ganze besser kontrollieren zu können, hatte man etwa 2019 Party-Zelte aufgestellt Doch Sturmtief Bennet zerfetzte sie.

Die Sicherheit wird sowohl während als auch auf der After-Party groß geschrieben. Das Sicherheitspersonal wurde von vier auf sechs Leute aufgestockt. Zudem sind Glas- und Bierflaschen verboten – wie beim Gernlindner Gaudiwurm auch. „Sekt, Bier und Wein während des Umzugs sind zwar erlaubt, aber nur in Plastikbechern“, erklärt Fasching. Die Security werde darauf strikt achten.

Und die Bonbons?

Ein großes Problem stellte heuer die Beschaffung der Bonbons dar, die von den Wagen ins Publikum geworfen werden. „Das war ein Riesenakt“, so Fasching. In Mönchengladbach sei man schließlich fündig geworden. 100 Kilo wurden bestellt. Rund 30 Prozent seien die Guadl aber teurer als in der Vergangenheit.

Um die Kosten für Security, Gema-Gebühren und Straßenreinigung aufzufangen, könne man nicht auf die drei Euro Eintritt verzichten, so Fasching. An allen Zugangsstraßen zum Gaudiwurm wird abkassiert. Davon werden aber auch die teilnehmenden Motivwagen mit 100 Euro belohnt, ebenso jede Fußgruppe über acht Personen.

Der Faschingszug

rollt am Faschingsdienstag, 21. Februar, durch Mammendorf. Start ist um 14 Uhr an der Nikolauskirche. Die Route führt über die Augsburger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Am Mini-Kreisel erfolgt die Kehrtwende. Auf gleicher Strecke geht es wieder zurück.

