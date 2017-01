Mammendorf - In der Asylunterkunft an der Münchner Straße ist es am Freitag gegen 16 Uhr zu einer Fettexplosion in einer Küche gekommen.

Laut Feuerwehr wollte ein Bewohner brennendes Öl mit Wasser löschen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, so dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.





Nun sind Decke und Wand verrußt. Verletzt wurde niemand. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.