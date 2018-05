Polizei schnappt mehrfachen Vergewaltiger 

Zielfahnder des LKA haben in Mammendorf einen Mann festgenommen. Ihm werden mehrere Vergewaltigungen vorgeworfen.

Mammendorf - Der 46-jährige wurde in seinem Heimatland Österreich wegen mehrerer Verbrechen der Vergewaltigung am 25. Januar 2018 vom Landgericht Feldkirch rechtskräftig zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, wie das bayerische Landeskriminalamt berichtet. Nach Feststellung des Gerichts hatte der Verurteilte seine Frau über mehrere Jahre hinweg auf das Schwerste misshandelt und massiv vergewaltigt. Seine Haftstrafe trat er jedoch in Österreich nicht an und setzte sich ab.

So lief die Festnahme

Der Zielfahndungsdienststelle des Landeskriminalamtes Vorarlberg/Österreich lagen zunächst unbestätigte Hinweise vor, wonach sich der Gesuchte in Bayern aufhalten könnte. Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der österreichischen Sicherheitsbehörden, beauftragte die Generalstaatsanwaltschaft München das Bayerische Landeskriminalamt mit der Zielfahndung nach dem 46-jährigen. Den Zielfahndern des Bayerischen LKA gelang es nach umfangreichen operativen Maßnahmen, den Aufenthaltsort des Gesuchten zu ermitteln und ihn am Morgen des 25. Mai an seinem erst kürzlich angetretenen Arbeitsplatz widerstandslos festzunehmen.

Der 46-jährige wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München eine Festhalteanordnung erließ. Die österreichischen Behörden wurden über die erfolgte Festnahme in Kenntnis gesetzt. Über die Auslieferung wird nun das Oberlandesgericht München entscheiden.

