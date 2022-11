Nach der Flucht einen Ausbildungsplatz finden: Sie helfen jungen Flüchtlingen

Von: Andreas Daschner

Petra Gerum (r.) und ihr Team (v.l.): Yevheniia Ternoushko und Martina Brunner. Ziel ist es, ein Viertel der jungen Geflüchteten im Alter von 15 bis 20 Jahren, die derzeit im Landkreis leben, auf ihrem Weg zur Ausbildung zu begleiten. © Daschner

Seit dem Frühjahr hilft Petra Gerum mit ihrer Firma „help4help“ Ukrainern, in Lohn und Brot zu kommen. Ging es dabei bislang in erster Linie um Menschen, die bereits einen Beruf erlernt haben, so stehen nun junge Flüchtlinge im Fokus: Unter dem Motto „help4education“ will Gerum die Altersgruppe U25 in Ausbildungsstellen vermitteln.

Mammendorf – Die Vermittlung ukrainischer Arbeitskräfte lief im Frühjahr gut an – zumindest von Seiten der Flüchtlinge. „Da hatten wir regen Zulauf“, berichtet Petra Gerum. Allerdings gab es ein Problem: Arbeitnehmer scheuten davor zurück, Vermittlungsgebühren für ihre neuen Arbeitskräfte zu bezahlen. Doch nun hat sich eine Lösung aufgetan. „Wir haben uns als offizieller Bildungsträger zertifizieren lassen“, berichtet Gerum. Damit trägt die Agentur für Arbeit die Vermittlungskosten.

Das Projekt wuchs, mittlerweile beschäftigt Gerum zwei Mitarbeiter – darunter mit Yevheniia Ternoushko eine Ukrainerin, die eine große Hilfe bei der Vermittlung ihrer Landsleute ist. So aufgestellt, sollen nun auch junge Menschen mit Migrationshintergrund, aktuell auch ukrainische Kriegsflüchtlinge, in Ausbildungsstellen vermittelt werden.

„Derzeit sind 150 junge Geflüchtete im Alter von circa 15 bis 20 Jahren im Landkreis wohnhaft“, erzählt Gerum. Diese befänden sich aktuell in der Übergangsphase von der Schule zur Berufsausbildung oder weiterführenden Schule.

Ziel Gerums ist es, ein Viertel dieser jungen Menschen auf ihrem Weg zur weiteren Ausbildung zu begleiten – dank der Zertifizierung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter. Als Vorbereitung gibt es zunächst Unterricht bei „help4help“. Gerum erläutert: „Wir klären die jungen Menschen über Arbeitsrecht auf, wie man eine Bewerbung schreibt oder wie man sich weiterbilden kann.“ Parallel dazu werden Praktikumsplätze gesucht, damit sich die jungen Flüchtlinge ein Bild von möglichen Berufen machen können. Ziel ist es, dass die Flüchtlinge innerhalb eines Jahres einen Ausbildungsplatz oder einen Platz in einer weiterführenden Schule haben.

Durch die mehrwöchige Zusammenarbeit lernen Gerum und ihre Kollegen Ternoushko und Martina Bauer die jungen Flüchtlinge sehr gut kennen, „Dadurch können wir die Jobs passgenau und individuell vermitteln.“

Melden können sich junge Flüchtlinge, aber auch Betriebe die Ausbildungs- oder Praktikumsplätze anbieten unter www.help4help.de oder beim Jobcenter. Dort erhalten die Jobsuchenden auch einen Gutschein für eine Vermittlung. Voraussetzung ist, dass die Bewerber die Regelschulzeit von neun Jahren beendet haben und bei einem Deutschkurs angemeldet sind oder Deutsch auf dem Level A2 sprechen.

