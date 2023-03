Waldbesitzer Fürstenfeldbruck: Holz war 2022 so gefragt wie Toilettenpapier

Von: Hans Kürzl

Die Waldbesitzer in Fürstenfeldbruck können auf ein gutes Jahr 2022 zurückblicken. (Symbolbild) © Christin Klose/DPA

Ein positives Geschäftsjahr 2022 gab es bei der Waldbesitzervereinigung Fürstenfeldbruck. Beigetragen hatte dazu die Nachfrage nach Holz - vor allem Brennholz.

Mammendorf - Auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022 kann die gut 800 Mitglieder starke Waldbesitzervereinigung Fürstenfeldbruck (WBV) zurückblicken. Diese Bilanz zog WBV-Geschäftsführer Paul Högenauer bei der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus.

Kritik übte Högenauer an der von der Europäischen Union (EU) geplanten Novellierung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie, nach der die Wertung von Waldholz als „erneuerbare Energie“ ab 2030 eingestellt werden soll. „Unlogisch, wenn ein nachwachsender Rohstoff nicht erneuerbar sein soll“, sagte Högenauer. Damit widerspreche sich die EU mit ihrem Ziel, klimaneutral zu werden selbst. Deshalb müsse einer solchen Entscheidung die rote Karte gezeigt werden.

Positiver stellte sich für die WBV der Geschäftsverlauf 2022 dar. Der Kassenbericht von Annette Hofner von der Geschäftsstelle weist ein Plus von knapp 12 600 Euro auf. Da konnte sogar verkraftet werden, dass man nun die Buchhaltung eigenständig zu bewältigen hat. Bislang lief das über den Maschinenring. Doch nach dessen Fusion im Sommer 2022 ist das nicht mehr möglich.

Beigetragen zu dem zufriedenstellenden Ergebnis hat die Zunahme der Holzvermarktung. Diese stieg von rund 31 500 Einheiten in 2022 auf fast 39 000 im vergangenen Jahr. Die Spitzenwerte aus etwa Mitte der 2010er-Jahre werden aber nicht erreicht. Bei der Vermarktung von Laubholz waren Buche und Esche am meisten gefragt.

Als Renner erwies sich zeitweise Brennholz. „Die Nachfrage war so stark wie noch nie.“ Högenauer zog einen bildhaften Vergleich aus der Corona-Zeit: „Fast wie bei Toilettenpapier.“ Mittlerweile habe das nachgelassen, weil die Leute nun versorgt seien.

Skeptischer bewertete der WBV-Geschäftsführer den Bereich des Papierholzes. Zum ersten Mal bestehe aktuell kein Vertrag zur Abnahme. Die Vorstellungen von Papierabnehmern und Waldbesitzern lägen zu weit auseinander, so Högenauer. Laut seiner Aussage hätte die Papierindustrie noch Vorräte, weil 2022 70 Prozent weniger verbraucht worden seien.

Eher kritische Töne schlug Michael Keller bei seinem Vortrag zur Zukunft des Holzbaus an. Er warb für eine steigende Verwendung von Holz für den Hausbau. Keller erwartet einen steigenden Anteil des Rohstoffs Holz in der Bauindustrie. Waldbesitzer könnten dabei mit Regionalität und vergleichsweise kurzen Lieferwegen punkten. Das allein werde laut Keller das Klima aber nicht retten. „Denn die Sensibilität, die wir in Deutschland für das Thema haben, ist in zu vielen anderen Ländern nicht gegeben.“

Marc Koch, der neue Bereichsleiter Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, warnte noch davor, sich nicht von Windkraftbetreibern ausspielen zu lassen. Windräder im Wald seien zwar ein durchaus lukrativer Nebenverdienst. „Aber diese Windräder werden selbst für den Bedarf in Bayern nicht ausreichen.“ Koch riet auch dringend, das Thema Trockenheit im Auge zu behalten. Und WBV-Vorsitzender Ludwig Märkl hatte vor allem einen Wunsch: mehr Regen. HANS KÜRZL