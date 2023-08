Ein Blick in die neuen Sozialwohnungen - Mieter können bald einziehen

Von: Dieter Metzler

Teilen

Die neun Sozialwohnungen sind in zwei Wohnblocks, die durch ein gemeinsames Treppenhaus in der Mitte verbunden sind, untergebracht. © Metzler

Zwei Wohnblocks mit Sozialwohnungen sind an der Augsburger Straße in Mammendorf entstanden. Jetzt fand ein Tag der offen Tür statt.

Mammendorf – Es ist das erste Mal in der Geschichte des Ortes, dass solche Wohnungen konzentriert an einer Stelle gebaut worden sind. Die Gemeinde hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen – und das Interesse war groß.

70 Mammendorfer waren zu dem neuen Gebäude an der Augsburger Straße gekommen. Insgesamt neun Wohnungen sind darin untergebracht – und alle sind bereits vergeben. Einziehen werden die Mieter aber erst Anfang September.

„Es ist ein schöner Holzbau geworden“, sagte Bürgermeister Josef Heckl, der durch die Räumlichkeiten führte. Die Gemeinde habe das Grundstück bereits vor vielen Jahren gekauft. Im Gemeinderat sei man sich einig gewesen, dass es in Richtung sozial geförderter Wohnungsbau gehen solle. Weil das Grundstück schmal und lang sei, sei es schwierig zu bebauen gewesen, so Heckl. „Das war eine echte Herausforderung für den Architekten.“

Fertigstellung nur zwei Monate später

Errichtet hat das Haus die Gemeinde. Denn die Gründung der Landkreis-Wohnbaugesellschaft, der auch Mammendorf beigetreten ist, sei für dieses Projekt zu spät gekommen, erklärte der Rathauschef. „Da befanden wir uns schon in der Planung und hatten beschlossen, das Projekt allein anzugehen.“ Zudem wäre eine Förderung in der Höhe nicht möglich gewesen, wenn der Bau durch die Landkreis-Wohnungsbaugesellschaft erfolgt wäre. Und die Gemeinde hätte zusätzlich zu den Kosten für das Grundstück auch noch 20 Prozent der Baukosten tragen müssen.

Trotz aller Krisen

Bei einem Architekten-Wettbewerb hat das Gilchinger Büro Achim Füllemann dann den Zuschlag erhalten. Während der Bauphase habe man so ziemlich alles „mitgenommen“, meinte Heckl in Anspielung auf die Corona-Pandemie, den Ukrainekrieg und den damit einhergehenden Preissteigerungen sowie die Energiekrise. „Aber wir haben es letztlich durchaus gut hinbekommen, auch wenn der Preis mit 4,5 Millionen Euro doch recht stolz ist.“

Die Fertigstellung hat sich in Anbetracht der vielen Begleitumstände lediglich um zwei Monate verzögert. Aufgrund der relativ hohen Energiestandards wurde das Doppelhaus mit insgesamt 1,9 Millionen Euro gefördert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In beiden dreistöckigen Gebäuden sind insgesamt neun Wohnungen untergebracht. Im Haus eins insgesamt drei Vier-Zimmerwohnungen mit 98 Quadratmetern und im Haus zwei drei Drei-Zimmerwohnungen mit 78 Quadratmetern sowie drei Ein-Zimmerwohnungen mit knapp 38 Quadratmetern. Alle Wohnungen sind barrierefrei, zudem mit einer Küche ausgestattet, und das Treppenhaus verfügt über einen Aufzug. Jede Wohnung hat einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse sowie einen Keller-Abstellraum. Zudem gibt es Stellplätze und Tiefgaragenplätze. Der Mietzins beträgt 9,50 Euro pro Quadratmeter.

45 Bewerber für neun Wohnungen

Die Vergabe der Wohnungen erfolgte über eine öffentliche Ausschreibung, wobei gewisse soziale Kriterien festgelegt waren. Die Vergabe war nicht allein auf Mammendorfer Bürger beschränkt, sondern jeder konnte sich bewerben. Insgesamt gingen 45 Bewerbungen ein, die der Haupt- und Finanzausschuss auswertete und die Reihung dem Gemeinderat empfahl. Das Gremium folgte der Festlegung des Ausschusses.

„In Zeiten der Wohnungsknappheit sind wir glücklich, zumindest einen kleinen Akzent gesetzt zu haben“, sagte Bürgermeister Heckl. Wenn auch bei weitem die Wohnungsnot in Mammendorf beziehungsweise im Landkreis damit nicht wirklich entscheidend gelindert werde. „Wir haben zwar Wohnungen für sozial schwache Mitbürger in unserer Gemeinde“, ergänzte sein Stellvertreter Peter Muck, „aber das hier ist der erste Soziale Wohnungsbau der Gemeinde in diesem Umfang.“ Bevor die interessierten Besucher durch das Erdgeschoss die Wohnungen in Augenschein nahmen, erläuterte Architekt Füllemann noch die technischen Details.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.