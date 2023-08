Nach dem Hygiene-Alarm: Hier wird ein Freibad gereinigt

Von: Dieter Metzler

Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen: Freibad-Mitarbeiter Rewig Kurti bei der Becken-Reinigung. © Metzler

Nach dem Hygiene-Alarm ist das Mammendorfer Freibad gereinigt worden. Am Donnerstag ist wieder geöffnet.

Mammendorf – Drohende Hygiene-Probleme im Mammendorfer Freibad wegen des großen Besucher-Andrangs in diesem Hitze-Sommer: Diese Nachricht sorgte dieser Tage für ein riesiges Medien-Echo in halb Bayern. Am Mittwoch wurde das Bad wie angekündigt gereinigt, am Donnerstag ist wieder offen: Alles ist gut.

„Ich bin jetzt in der 15. Badesaison hier und verstehe die ganze Aufregung nicht“, sagt der Betriebsleiter des Mammendorfer Freizeitparks (FZP), Siegmar Spörl. „Auch in den vergangenen Jahren haben wir mindestens fünfmal das Freibad für dringend erforderliche Reinigungsarbeiten dicht gemacht“, sagt er.

An eine so große mediale Aufmerksamkeit wie dieser Tage kann er sich nicht erinnern. SAT 1 berichtete, Radio Gong 96,3, die Bild-Zeitung und am Dienstag tauchte auch noch das Bayerische Fernsehen in Mammendorf auf. Spörl betont: „In Deutschland besteht nun mal eine Schwimm- und Badebeckenwasser-Verordnung.“ Sie trägt den schlichten Namen „DIN 19643“. Diese schreibt gewisse Parameter vor, die eingehalten werden müssen. „Weil wir diese überschritten haben, haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt den Reinigungstag für Mittwoch festgelegt“, erzählt Spörl.

Dabei ging es nicht um Keime im Wasser, sondern um zu viel Eintrag etwa von Sonnencreme und Schweiß. Das Chlor reichte dafür nicht mehr aus. Das Wasser aus den Schwimmbecken habe man bei der Reinigungsaktion nicht ablassen müssen, erläutert Spörl. „Wenn wir aus dem 50-Meter-Becken das Wasser ablassen würden und wieder auffüllen müssten, dann bräuchten wir dazu zehn Tage.“ Das Wasser im Schwimmbecken brauche bei den hohen Besucherzahlen auch mal eine „Erholungsphase, sagt Spörl. „Wir hatten heuer bis jetzt schon 75 000 Badegäste.“

Einige müssen am Eingang kehrt machen

Das Wasser aus den Schwallbehältern wurde indes schon abgelassen. Diese Behälter sind Teil der Wasseraufbereitungsanlage. Sie sammeln das überschwappende Wasser, was über die Rinnen abläuft.

Freizeitpark-Chef Spörl freut sich natürlich, dass das Bad so gut angenommen wird. Leider aber hielten sich manche Badegäste nicht an die Vorschriften – etwa ans Abduschen von Sonnencreme, die derzeit natürlich stark genutzt wird. Siegmar Spörl und seine acht Mitarbeiter haben den Tag auch gleich noch dazu genutzt, um die Duschen und Toiletten gründlich zu reinigen.

Trotz des Medienrummels hatten übrigens zahlreiche Bade-Launige nichts von der Schließung am Mittwoch mitbekommen: Sie mussten traurig am Eingang kehrt machen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.